golden-visa:-Ανοίγει-ο-δρόμος-για-επενδύσεις-που-είχαν-παγώσει-και-νέες-αγορές

Tέλος στην αναμονή για χιλιάδες επενδυτές από το εξωτερικό, κατασκευαστές αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων που περίμεναν την υπουργική απόφαση με την οποία «ξεπαγώνουν» οι διαδικασίες για την απόκτηση Golden Visa.

Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζει τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση αλλαγών χρήσης, πως εντάσσονται τα διατηρητέα κτίρια και τα δικαιολογητικά για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών διαμονής επενδυτών.

Η νέα απόφαση αντικαθιστά εκείνη του 2024 ενώ εκσυγχρονίζεται η διαδικασία, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να εξετάζουν άμεσα τις αιτήσεις χωρίς καθυστέρηση. Με την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση Golden Visa σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά και για νέες επενδύσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σύμφωνα με την απόφαση:

Επένδυση σε ακίνητο στο πλαίσιο αλλαγής χρήσης. Προβλέπεται ότι κτίρια, πρώην γραφεία ή βιομηχανικοί χώροι, που μετατρέπονται σε κατοικίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανικός συντάσσει τεχνική έκθεση που να πιστοποιεί ότι η μετατροπή έγινε νόμιμα μετά τη θέσπιση του νέου πλαισίου. Για τα βιομηχανικά ακίνητα απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ότι το εν λόγω κτίριο δεν λειτούργησε ως βιομηχανία τα τελευταία πέντε χρόνια, με προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών όπως βεβαιώσεις ΔΕΔΔΗΕ και δηλώσεις Ε2.

Επένδυση σε διατηρητέα ακίνητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αναφέρει ρητά τον αριθμό ΦΕΚ χαρακτηρισμού του κτιρίου και να βεβαιώνει ότι ο χαρακτηρισμός παραμένει ενεργός. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά και περιπτώσεις ανακατασκευών ή προσθηκών σε ήδη χαρακτηρισμένα ακίνητα.

Αγορά αδόμητου οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας: Η επένδυση θεωρείται έγκυρη εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια και η συνολική αξία αγοράς και ανέγερσης ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ ή 500.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή

Ανανέωση αδειών. Ο επενδυτής δηλώνει ότι το ακίνητο παραμένει στην κυριότητά του και δεν εκμισθώνεται βραχυχρόνια, ενώ στις αλλαγές χρήσης απαιτείται επιπλέον δήλωση ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία.

Τεκμηρίωση. Περιλαμβάνει βεβαίωση συμβολαιογράφου, αποδεικτικό μεταγραφής ή βεβαίωση δικηγόρου, ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφάλισης, δήλωση Ε9 και παράβολο 2.000 ευρώ.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, σε εκκρεμότητα βρίσκονται 13.499 αιτήσεις Golden Visa. Από αυτές, σχεδόν το 80%, 10.703, βρίσκονται στην Αττική.