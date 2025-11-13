Google: Ξανά στο «στόχαστρο» της ΕΕ – Νέα έρευνα για υποβάθμιση ειδησεογραφικών αποτελεσμάτων

Η αντιμονοπωλιακή αρχή της ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει την έρευνα μέσα σε 12 μήνες.

Στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται ξανά η Google, καθώς η ΕΕ διεξάγει έρευνα για τον τεχνολογικό κολοσσό λόγω των ανησυχιών ότι υποβαθμίζει άδικα ορισμένα αποτελέσματα ειδήσεων. Πρόκειται για μια υπόθεση που μπορεί να αυξήσει το σύνολο των προστίμων της Google από την ΕΕ, που ήδη αγγίζει τα 9,5 δισ. ευρώ, και να επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με το -, η Κομισιόν ανέφερε ότι υποψιάζεται ότι η Alphabet ενδέχεται να παραβιάζει τον νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act), υποβαθμίζοντας τα αποτελέσματα για τους ιστότοπους εκδοτών όταν περιλαμβάνουν χορηγούμενο περιεχόμενο συνεργατών με εμπορική σχέση.

Με το πρόσχημα της λεγόμενης πολιτικής για την «κατάχρηση φήμης ιστότοπων», η Κομισιόν ανέφερε ότι η Google φαίνεται να «επηρεάζει άμεσα έναν κοινό και νόμιμο τρόπο με τον οποίο οι εκδότες μπορούν να αποκομίζουν κέρδη από το περιεχόμενό τους και άλλους ιστότοπους».

Η αντιμονοπωλιακή αρχή της ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει την έρευνα μέσα σε 12 μήνες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 10% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων αν τα ευρήματα δεν αντιμετωπιστούν.

Ο επικεφαλής ερευνητής της Google Search, Pandu Nayak, ανέφερε ότι η έρευνα της ΕΕ για αυτό που η Google θεωρεί «anti-spam δράσεις» είναι «εξ ολοκλήρου παραπλανητική και κινδυνεύει να βλάψει εκατομμύρια Ευρωπαίους χρήστες». Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η πολιτική της είναι απαραίτητη για να αποτρέψει χορηγούμενο περιεχόμενο τρίτων να εμφανίζεται ψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης από όσο αξίζει πραγματικά.

Η νέα έρευνα έρχεται μετά το πρόστιμο των σχεδόν 3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, επειδή η Google φέρεται να ευνόησε τις δικές της υπηρεσίες διαφημιστικής τεχνολογίας έναντι ανταγωνιστών, κάτι που προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το πρόστιμο «διακριτικό».

Το πρόστιμο του Σεπτεμβρίου έρχεται να προστεθεί στην ποινή 4,13 δισ. ευρώ για το Android και στο πρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ για την «καταπάτηση» ανταγωνιστών όσον αφορά την αναζήτηση για αγορές (σύγκριση τιμών). Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι μια ποινή 1,49 δισ. ευρώ για το AdSense που είχε επιβληθεί πέρσι, τελικά ακυρώθηκε.