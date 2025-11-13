Helleniq Energy: Διανομή συνολικού μερίσματος στα €61,1 εκατ. – Στις 19 Ιανουαρίου η αποκοπή

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 13.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για το οικονομικό έτος 2025, ανερχόμενου στο ποσό των €61.127.037, που αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό €0,20 ανά μετοχή της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ποσό του προσωρινού μερίσματος των €0,20 ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος ανέρχεται σε €0,19 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ..

2. Σε ό,τι αφορά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Η είσπραξη του προσωρινού μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.