helleniq-energy:-Στο-τραπέζι-σχέδιο-για-fsru-στη-Θεσσαλονίκη

Την ενεργοποίηση των σχεδίων για FSRU στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη περιοχή, εξετάζει η Helleniq Energy, που βλέπει τον ενεργειακό χάρτη της χώρας να αλλάζει και τις ευκαιρίες που διανύγει ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου για εξαγωγές να πολλαπλασιάζονται.

Σε μια συγκυρία που η ενεργειακή σκακιέρα στη περιοχή αλλάζει ραγδαία και το τέλος του ρωσικού αερίου από το 2028 δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ο ομιλος δεν αποκλείει να «ξεπαγώσει» τα σχέδια για πλωτό terminal αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου στη Θεσσαλονίκη.

Σε νέα φάση μπαίνει επίσης και το σχέδιο για νέα μονάδα φυσικού αερίου, πλάνο που μαζί με το FSRU είχε κρατήσει «στο συρτάρι» από τη προηγούμενη εποχή, όταν ο όμιλος συμμετείχε με μόνο 50% στην Εlpedison.

Στη νέα πίστα στην οποία εισέρχεται με αφορμή το rebranding της Elpedison και τη μετονομασία της σε Energywave, όπως ανακοίνωσε χθες ο CEO Ανδρέας Σιάμισιης, εξετάζεται μια συνολική αναδιάρθρωση της στρατηγικής της με νέα καταστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και επέκταση στο trading σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έκτος από τις δύο παραπάνω επενδύσεις που επαναφέρει στο προσκήνιο, η Helleniq Energy «τρέχει» και τον πλήρη εκσυγχρονισμό της μονάδας στη Θίσβη Βοιωτίας, που θα μπει μπροστά το 2027 ως μια ολοκαίνουρια μονάδα με υψηλή ευελιξία και στόχο να καλύπτει τα κενά των ΑΠΕ όταν η παραγωγή τους μειώνεται.

Οι συνέργειες

Στο χώρο της πράσινης ενέργειας, η εταιρεία έχει σήμερα 500 MW, σε τρία χρόνια το portfolio θα έχει φτάσει το 1,5 GW και μέχρι το 2030 θα κινείται στα 2 GW, έχοντας ένα pipeline από 6 GW. Κρίσιμο ρόλο στο νέο προφίλ της εταιρείας θα παίξουν τα εργοστάσια της Elpedison που καταναλώνουν ετησίως 1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, γεγονός που μεταφράζεται σε διαπραγματευτική ισχύ που λίγοι παίκτες διαθέτουν στην ελληνική αγορά.

Στη πράξη, η Energywave, αξιοποιώντας τις πάμπολλες συνέργειες, με πρώτη τους αυξανόμενους όγκους φθηνής ενέργειας από το portfolio ΑΠΕ της Hellenic Energy, φιλοδοξεί να διαμορφώσει πιο ελκυστικά προϊόντα και τιμολόγια με στόχο να διπλασιάσει σχεδόν το σημερινό της μερίδιο στην προμήθεια, όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης και από 5,8% να φτάσει τουλάχιστον στο 10%.

Ετερη φυσικά συνέργεια αφορά την αξιοποίηση του δικτύου των περισσότερων από 1.000 πρατηρίων της Helleniq Energy, τα οποία και θα ενταχθούν οργανικά στην εμπορική της στρατηγική και θα λειτουργούν όλο και περισσότερο ως σημεία επαφής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού για την Energywave.

Στη νέα στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνονται περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης, αναβαθμισμένη τηλεφωνική υποστήριξη, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και συμβόλαια με ευνοϊκότερους όρους, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της μέσω των συνεργασιών με το trading γραφείο της Γενεύης που άνοιξε πρόσφατα.