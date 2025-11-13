Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, November 13
    interlife:-Αυξημένη-7,55%-η-παραγωγή-ασφαλίστρων-στο-εννεάμηνο
    Interlife: Αυξημένη 7,55% η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο

    Interlife: Αυξημένη 7,55% η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο

    Επιχειρήσεις

    Σημαντική αύξηση στην Παραγωγή Ασφαλίστρων κατά 7,55% (81.053.196 εκ. € έναντι 75.360.094 εκ. € το αντίστοιχο 9μηνο του 2024) κατέγραψε η INTERLIFE Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής.

    Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ανοδική αύξηση σημείωσε στους ακόλουθους Κλάδους:

    • Κλάδος Αυτοκινήτων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων & Χερσαίων Οχημάτων): 7,86% (53.739.128 εκ. € έναντι 49.822.985 εκ. € το αντίστοιχο 9μηνο του 2024)

    • Λοιποί Κλάδοι: 22,29 % (27.314.067 εκ. € έναντι 25.537.109 εκ. € το αντίστοιχο 9μηνο του 2024)

    Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων ανέρχεται σε 482.396 οχήματα, ανεβάζοντας το ποσοστό Μεριδίου Αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,51% (31/10/2025).

    Η αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων επιβεβαιώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της INTERLIFE και την αφοσίωσή της στη δημιουργία και διάθεση αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, κασταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com