wsj:-Η-verizon-θα-καταργήσει-15.000-θέσεις-εργασίας

Ο αμερικανικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Verizon σκοπεύει να καταργήσει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας, με φόντο τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στις ΗΠΑ, γράφει σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ).

Αυτό το κύμα περικοπών θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ομίλου και πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, εξήγησε η εφημερίδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι θα απολυθούν.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η εταιρεία απασχολούσε περίπου 99.600 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων το 88% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα επίσημο έγγραφο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο στον ιστότοπο της SEC, της εποπτικής αρχής του Χρηματιστηρίου.

Η Verizon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και προσπαθεί να μειώσει το κόστος, εν μέσω του σκληρού ανταγωνισμού στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας.

Πρόσφατα, ο όμιλος έχασε πολλούς συνδρομητές, που προτίμησαν άλλες εταιρείες του τομέα, όπως τις AT&T και T-Mobile.