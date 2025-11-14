Close Menu
    Friday, November 14
    Έγκληση – μήνυση του ΥΠΕΘΟΟ και του Κ. Πιερρακάκη για διαδικτυακή παραπλανητική διαφήμιση στο Facebook

    Πολιτική

    Τόσο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης προσωπικά,  υπέβαλαν σήμερα το πρωί  έγκληση–μήνυση κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

    Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση παραπλανητικής διαφήμισης που περιλάμβανε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfake). Στο εν λόγω υλικό ο Υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης» – κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

    Για τα ανωτέρω,  εκτός από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

