    Friday, November 14
    Έγκληση-μήνυση ΥΠΕΘΟΟ και Πιερρακάκη για διαδικτυακή παραπλανητική διαφήμιση

    Οικονομία

    Κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook στρέφονται με έγκληση – μήνυση που υπέβαλαν το πρωί της Παρασκευής τόσο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), όσο και προσωπικά ο υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης.

    Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση παραπλανητικής διαφήμισης που περιλάμβανε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfake).

    Στο εν λόγω υλικό ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης» – κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

    Εκτός από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενημερώθηκε σχετικά και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

