Έγκληση-μήνυση-ΥΠΕΘΟΟ-και-Πιερρακάκη-για-διαδικτυακή-παραπλανητική-διαφήμιση

Κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook στρέφονται με έγκληση – μήνυση που υπέβαλαν το πρωί της Παρασκευής τόσο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), όσο και προσωπικά ο υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση παραπλανητικής διαφήμισης που περιλάμβανε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfake).

Στο εν λόγω υλικό ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης» – κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Εκτός από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενημερώθηκε σχετικά και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.