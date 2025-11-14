Έρευνα-metron-analysis-για-το-ΕΕΑ:-Η-ακρίβεια-υπ’-αριθμόν-1-πρόβλημα-που-απασχολεί-τους-πολίτες

Στις ηλικίες 17-45 ετών επικρατεί η αίσθηση απαισιοδοξίας για την πορεία της χώρας, καθώς το 76% εξ αυτών θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόνο 22% θεωρεί ότι πηγαίνουν προς τη σωστή.

Επιπλέον, το 39% πιστεύει ότι σε 5-10 χρόνια η ζωή τους θα είναι χειρότερη ενώ το 34% εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα της Metron Analysis, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), με τη χρηματοδότηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία εστιάζει στο δημογραφικό και τους νέους επιστήμονες και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως σημειώνεται, από τα στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες, καθώς αυτήν την απάντηση έδωσε το 71% των ερωτηθέντων.

Ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με το δημογραφικό στέλνει και το 70% νέων ανθρώπων που δηλώνουν ότι η οικονομική/στεγαστική δυσκολία τούς αποτρέπει να κάνουν παιδιά. Η απόκτηση παιδιών βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες (με 24%) και ακόμη χαμηλότερα ο γάμος (με 9%).

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το ποσοστό 68% όσων δηλώνουν ότι έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο της μετανάστευσης.

Μεταξύ των ερωτημάτων που τέθηκαν στην έρευνα ήταν και για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εδώ το 51% δηλώνει ότι τη βλέπει περισσότερο ως ευκαιρία για τους εργαζόμενους, με το 49% να θεωρεί ότι είναι απειλή.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Τα ευρήματα της έρευνας είναι εντυπωσιακά και θεωρώ ότι αξίζει να αναδειχθούν. Όταν το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Όταν το 71% δηλώνει ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι το αυξημένο κόστος ζωής και γενικότερα η ακρίβεια, σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας συνεχίζει να περνά δύσκολα.Την ίδια ώρα, η νέα γενιά βλέπει απαισιόδοξα το μέλλον.

Μόνο ανησυχία προκαλεί το εύρημα ότι 70% δηλώνει ότι δεν αποκτά παιδιά λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι θέμα εθνικής σημασίας.

Πρόκειται για ευρήματα που πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά, κυρίως από την κυβέρνηση αλλά και τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Διαφορετικά θα ξημερώσουν άσχημες ημέρες για τη χώρα».

