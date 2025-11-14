Έρχεται-μεγαλύτερο-κούρεμα-για-δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο

Αυξημένες ζημιές στην περιοχή του 25%-30% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου σε ελβετικό φράγκο, αναμένουν τώρα οι συστημικές τράπεζες με βάση τη νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το ΥΠΕΘΟΟ.

Κούρεμα που φτάνει έως και 50% της ισοτιμίας, σε αντίθεση με την προηγούμενη ρύθμιση για κούρεμα μόνο έως 25%, προβλέπει η νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το ΥΠΕΘΟΟ, ενώ περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες κουρέματος, οι οποίες είναι αρκετά υψηλότερες από αυτές που ανέμεναν οι τράπεζες το καλοκαίρι και, συνεπώς, οι ζημιές τους αυξάνονται ανάλογα.

Οι ζημιές

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο σε ελβετικό φράγκο των συστημικών τραπεζών υπολογίζεται στα 2,5 δισ. ευρώ, με τη Eurobank να κατέχει το 1,5 δισ. ευρώ, την Πειραιώς τα 500 εκατ. ευρώ και την ΕΤΕ με την Alpha Bank από κοινού να κατέχουν 500 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 700 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες με περισσότερα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στο χαρτοφυλάκιό τους που αγγίζουν τα 2/3 του συνολικού χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα έχουν μεγαλύτερες ζημιές σε σχέση με τις υπόλοιπες που έχουν μικρότερα χαρτοφυλάκια σε ελβετικό φράγκο. Συνεπώς, με βάση την εκτίμηση του 25%-30% του συνολικού χαρτοφυλακίου, η Eurobank δεν αποκλείεται να δει την υψηλότερη επιβάρυνση, που αντιστοιχεί σε 450 εκατ. ευρώ (30%), η Πειραιώς λίγο λιγότερη, ενώ η ΕΤΕ και η Alpha Bank, έχοντας το μικρότερο χαρτοφυλάκιο, εκτιμάται ότι θα δουν ζημιές ύψους 225 εκατ. ευρώ (25%) από το νέο κούρεμα της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου. Ωστόσο, τα τραπεζικά επιτελεία επισημαίνουν ότι οι υπολογισμοί είναι ακόμα πρόχειροι, ενώ ο αντίκτυπος θα φανεί στις προβλέψεις για τη χρήση του 2025.

Βελτιωμένη ισοτιμία

Η νέα ρύθμιση προβλέπει κούρεμα έως 50% της οφειλής σε ελβετικό φράγκο και φαίνεται να ενσωματώνει τα αιτήματα για μεγαλύτερο κούρεμα, από τη ρύθμιση που συζητιόταν το καλοκαίρι.

Ειδικότερα, η νέα ρύθμιση που έχει πέσει στο υπουργικό επιτελείο προβλέπει τη μετατροπή των οφειλών από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας σε σχέση με την τρέχουσα, και σταθερό επιτόκιο. Η βελτιωμένη ισοτιμία σημαίνει ότι το υπόλοιπο του δανείου «κλειδώνει» κάτω από την τρέχουσα ισοτιμία και το κούρεμα κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες, φτάνοντας έως και 50%.

Οι κατηγορίες αυτές διαχωρίζονται με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά στοιχεία και διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας (Σταθερό Επιτόκιο 2,3%) Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας (Σταθερό Επιτόκιο 2,5%)

Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας (Σταθερό Επιτόκιο 2,7%)

Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας (Σταθερό Επιτόκιο 2,9%)

Υπουργικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η πρόταση για κούρεμα έως και 50% είναι σοβαρή και έχει τεθεί στο τραπέζι, ωστόσο ακόμα το σχέδιο βρίσκεται σε επεξεργασία και δεν αποκλείεται να αλλάξει στα σημεία, με την τελική του μορφή να τοποθετείται περί τον Δεκέμβριο ή και τα τέλη του έτους. Οι δύο κόφτες Παρά το γεγονός ότι προτείνει πιο ουσιαστικό κούρεμα η νέα ρύθμιση, υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί «κόφτες», που ενδέχεται να αποκλείσουν μεγάλο μέρος των οφειλετών και να κρίνουν το νομοσχέδιο στα σημεία.

Ο πρώτος είναι η λεγόμενη «ρήτρα ανακτήσιμης αξίας». Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το ποσό της οφειλής, όπως θα προκύπτει μετά την ευνοϊκή μετατροπή της ισοτιμίας σε ευρώ, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ανακτήσιμη αξία του ακινήτου (δηλαδή την αντικειμενική αξία ή αξία προσημείωσης μείον έξοδα εκτέλεσης) με το οποίο συνδέεται το δάνειο προς εξόφληση.

Παράδειγμα 1: Αν το ακίνητο έχει 300 χιλ. ευρώ και το ποσό οφειλής μετά τη μετατροπή ανέρχεται στα 100 χιλ. ευρώ, τότε δεν μπορεί να υπάρξει κούρεμα της οφειλής.

Παράδειγμα 2: Αν έχει 100 χιλ. ευρώ και το ποσό οφειλής είναι στα 200 χιλ. ευρώ, τότε θα υπάρξει κούρεμα με βάση τις παραπάνω κατηγορίες που λαμβάνουν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, η ρύθμιση εισάγει και τη ρήτρα του «μη αθροιστικού κουρέματος». Ουσιαστικά, σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη υπάρξει μείωση του κεφαλαίου μέσω προηγούμενης σύμβασης ρύθμισης, ο ευνοϊκός υπολογισμός της ισοτιμίας δεν λειτουργεί αθροιστικά και εφαρμόζεται στο ποσό της οφειλής, όπως είχε διαμορφωθεί πριν από την προηγούμενη ρύθμιση.