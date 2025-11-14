Ήρθε και η ώρα της Βρετανίας μετά τη Γαλλία – Ανησυχίες για τα δημοσιονομικά

«Στις επόμενες εκλογές, με τον νόμο τον οποίο έχουμε ήδη ψηφίσει, θα πρέπει να καταθέσετε το πρόγραμμά σας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί και να κοστολογηθεί. Το υπενθυμίζω σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε προχωρήσει μπροστά, τις πληρώσαμε αυτές τις εποχές», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Πιέσεις δέχτηκε την Παρασκευή η βρετανική αγορά, με τη στερλίνα, τα ομόλογα και τις μετοχές να σημειώνουν μεγάλες απώλειες, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης Στάρμερ να ακυρώσει τη σχεδιαζόμενη αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στον κρατικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, που θα παρουσιαστεί στα τέλη του μήνα και συγκεκριμένα στις 26 Νοεμβρίου.

Τα βρετανικά assets τελούν υπό πίεση, υπογραμμίζοντας την ανανεωμένη αβεβαιότητα. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου, ή gilt, τσίμπησε 13 μονάδες βάσης στο 4,58%, σε υψηλό μήνα, και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό της από τον Ιούλιο, όταν η ανησυχία για τη θέση της Ρέιτσελ Ριβς ως υπουργού Οικονομικών αναστάτωσε προσωρινά τις αγορές.

Ο αντίστοιχος ελληνικός τίτλος κινείται γύρω στο 3,35%, δηλαδή το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, σε συναλλαγματικό επίπεδο, η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,4% στα 1,312 δολάρια και διολίσθησε έναντι του ευρώ, το οποίο σκαρφάλωσε σε υψηλό 2,6 ετών (από Απρίλιο του 2023) σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για μία ακόμα υπενθύμιση πως, τη στιγμή που η Ελλάδα μειώνει τα φορολογικά βάρη, πολλές άλλες χώρες υποχρεώνονται σε αυξήσεις φόρων ή περικοπές δαπανών, ώστε να συγκρατήσουν τα ελλείμματά τους, τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Αποτελεί επίσης νέα απόδειξη πως οι αγορές είναι έτοιμες να τιμωρήσουν τη δημοσιονομική αβεβαιότητα, ακόμα και σε ισχυρές οικονομίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι.

«Προφανώς, η αγορά ήλπιζε ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα και αυτό θα σήμαινε αύξηση του φόρου εισοδήματος», εξήγησε ο Τζέρεμι Στρετς, επικεφαλής της Στρατηγικής Συναλλαγματικών Ισοτιμιών της G10 στην CIBC Markets, τονίζοντας πως: «αυτό που βλέπουμε είναι έλλειψη εμπιστοσύνης από τις αγορές και ιδιαίτερα από τις αγορές ομολόγων».

Σημειώνεται πως τη στιγμή που ακόμα και κραταιές οικονομίες αναζητούν τρόπους να καλύψουν την «τρύπα» στα δημόσια έσοδα και αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα από τις διεθνείς αγορές, η Ελλάδα είναι μία από τις λιγοστές ευρωπαϊκές χώρες με πρωτογενές πλεόνασμα και ισοσκελισμένο τελικό αποτέλεσμα (η πρόβλεψη για το 2026 είναι έλλειμμα 0,1% του ΑΕΠ μετά και την εξυπηρέτηση του χρέους, ενώ για φέτος προβλέπεται πως η χρονιά θα ολοκληρωθεί με πλεόνασμα 0,6%).

Το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης και στο πολιτικό πεδίο, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει επανειλημμένα πως η φερεγγυότητα στα δημόσια ταμεία αποτελεί προϋπόθεση για την κατοχύρωση της ανακτηθείσας αξιοπιστίας της χώρας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως επενδύει σε ακοστολόγητα μέτρα εντυπωσιασμού, όπως φάνηκε στη σημερινή συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το ερώτημα για την ακρίβεια.

