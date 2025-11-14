«Ακριβό μου βολφράμιο» – Οι ιδιότητες του μετάλλου και ο αγώνας των ΗΠΑ να κλείσουν τις «τρύπες» τουλάχιστον μιας δεκαετίας

Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό ή να μην έχει τόσο ελκυστικό όνομα όσο οι σπάνιες γαίες. Αλλά είναι γνωστό για την πυκνότητα και το εξαιρετικά υψηλό σημείο τήξης του, γεγονός που το καθιστά βασικό συστατικό σε πολλά προϊόντα. Από τις λεπίδες των στροβίλων έως τα πυρομαχικά που μπορούν να διαπεράσουν τεθωρακισμένα.

Οι παγκόσμιες δυνάμεις συγκρούονται για το βολφράμιο εδώ και χρόνια. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Συμμαχικές Δυνάμεις προσπάθησαν να καταστείλουν τις ροές ισπανικού βολφραμίου προς τη ναζιστική Γερμανία.

Και, όπως συμβαίνει με πολλούς από τους ορυκτούς πόρους του πλανήτη, η Κίνα κυριαρχεί στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού του. αντιπροσωπεύοντας το 2024 περίπου το 80% της παραγωγής του μετάλλου.

Ο λόγος για το βολφράμιο. «Μία από αυτές τις μικρές – από άποψη μεγέθους – αλλά πολύ κρίσιμες αγορές, ιδίως από την άποψη της εθνικής άμυνας και της αεροδιαστημικής», δήλωσε ο Κρις Μπέρι, πρόεδρος της House Mountain Partners, ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων ανάλυσης μετάλλων.

Δέκα χρόνια αδιαφορίας

Αν και οι ΗΠΑ παρήγαγαν κάποτε βολφράμιο, εδώ και περίπου 10 χρόνια δεν έχουν εκμεταλλευθεί εμπορικά το ορυκτό, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία, αναγκάζοντας τις αμερικανικές εταιρείες να εξαρτώνται από τις εισαγωγές και την ανακύκλωση.

Αυτό μπορεί να μην απασχολούσε τους πολιτικούς πριν από μια δεκαετία. Ωστόσο, καθώς τα ορυκτά έχουν καταστεί σημείο τριβής στις πρόσφατες εμπορικές διαμάχες των ΗΠΑ με το Πεκίνο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν νέους προμηθευτές.

Υπερδιπλασιασμός της τιμής του

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές έχουν αισθανθεί τις οικονομικές πιέσεις των περιορισμών της Κίνας, σύμφωνα με τον Όλιβερ Φρίσεν, διευθύνοντα σύμβουλο της Guardian Metal Resources, εταιρείας έρευνας και ανάπτυξης βολφραμίου με έργα στη Νεβάδα. «Υπάρχει οξεία έλλειψη αυτή τη στιγμή, και γι’ αυτό έχουμε δει την τιμή να υπερδιπλασιάζεται», είπε.

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει μια επιθετική εκστρατεία, όχι μόνο για την αναζωογόνηση της εγχώριας παραγωγής αλλά και για την εξασφάλιση νέων αλυσίδων εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τους τελευταίους μήνες, έχουν κυριαρχήσει σε πολλές από τις διεθνείς συμφωνίες.

Κατά την πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με ηγέτες της Κεντρικής Ασίας, η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων στον τομέα των ορυχείων, Cove Capital και η κυβέρνηση του Καζακστάν συμφώνησαν να αναπτύξουν ένα εργοστάσιο εξόρυξης και επεξεργασίας βολφραμίου στη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ βοήθησε στη διαπραγμάτευση και, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, το μέταλλο από το έργο θα χρησιμοποιηθεί «για να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες της αμερικανικής κυβέρνησης και των αμερικανικών επιχειρήσεων».

Σε άγνωστα νερά

Ωστόσο, με το να στοχεύει σε έργα στο Καζακστάν, η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να εισέρχεται σε μια σχετικά άγνωστη περιοχή.

«Η Κεντρική Ασία δεν είναι εύκολη περιοχή για να κάνεις επιχειρήσεις», δήλωσε η Γκρέισλιν Μπασκαράν, διευθύντρια του Προγράμματος Ασφάλειας Κρίσιμων Ορυκτών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Ιστορικά, είναι μια περιοχή όπου κυριαρχούν η Κίνα και η Ρωσία, όχι μόνο στον τομέα της εξόρυξης, αλλά και στις υποδομές».

Εξλορυξη στην Νεβάδα

Η συμφωνία με το Καζακστάν είναι πιο πρόσφατη προσπάθεια για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού των ΗΠΑ με βολφράμιο. Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιχορήγηση 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων στην Golden Metal Resources, θυγατρική της Guardian Metal Resources, για την προώθηση του έργου Pilot Mountain για την εξόρυξη βολφραμίου στη Νεβάδα.

Η Guardian Metal Resources επιδιώκει να ξεκινήσει την εμπορική παραγωγή και από τα δύο έργα βολφραμίου πριν από την αποχώρηση του Τραμπ από την προεδρία, δήλωσε ο Φρίσεν, διευθύνων σύμβουλος της Guardian Metal Resources, στο Foreign Policy.

Μια καναδική εταιρεία και ο στόχος της Νότιας Κορέας

Τον Ιούνιο, η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την Κίνα έστειλε μια επιστολή στην Almonty Industries, διεθνή εταιρεία εξόρυξης με έδρα τον Καναδά, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την «πρόθεσή της να υποστηρίξει τις ανάγκες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ» μέσω του έργου εξόρυξης βολφραμίου στη Νότια Κορέα.

Το κοίτασμα της Almonty στη Νότια Κορέα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα βολφραμίου στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία συμφώνησε να αγοράσει ένα έργο εξόρυξης βολφραμίου στη Μοντάνα Η Almonty Industries ανακοίνωσε επίσης σχέδια για τη μεταφορά της έδρας της από τον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θα την καταστήσει «κύριο παραγωγό βολφραμίου με έδρα τις ΗΠΑ», όπως σημειώνεται στην επιστολή.

Οι υποδομές, πονοκέφαλος

Παρ’ όλη αυτή την προσήλωση, τα πιθανά έργα στο Καζακστάν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Η εξασφάλιση νέων αλυσίδων εφοδιασμού δεν είναι απλώς θέμα εντοπισμού νέων πόρων, αλλά συνεπάγεται και τη δημιουργία πλήθους υποδομών επεξεργασίας και παραγωγής.

«Δεν εξαρτάται μόνο από το κεφάλαιο, αλλά και από τις άδειες, την τεχνική γνώση, τις υποδομές — αλλά είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα», πρόσθεσε η Μπασκαράν.

Ακόμη και με αυτή τη νέα ώθηση, θα χρειαστούν πιθανότατα τουλάχιστον αρκετά χρόνια για να ξεκινήσει η εγχώρια παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

