Αναβάθμισε-την-intralot-σε-Β-(high)-η-dbrs

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot κατά μία βαθμίδα, σε Β (high) από Β, προχώρησε η DBRS διατηρώντας και τη θετική προοπτική, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s.

Οπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του International Interactive business της Bally’s και της αναχρηματοδότησης τον Οκτώβριο του 2025.

Η Intralοt πλήρωσε τη συναλλαγή των 2,7 δισ. ευρώ με την έκδοση 1,1 δισ. ευρώ σε μετοχές και 1,6 δισ. ευρώ σε μετρητά που αντλήθηκαν από νέο δανεισμό. Μέρος του δανεισμού αυτού χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, παρατείνοντας έτσι το προφίλ λήξεων της εταιρείας. Μετά τη συναλλαγή, η Εταιρεία παρέμεινε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η Bally’s Corporation, μητρική της Intralοt, αύξησε το ποσοστό της στο ενοποιημένο σχήμα στο 58% από 33%.

Όπως είχε αναφέρει η Morningstar DBRS στο προηγούμενο δελτίο τύπου της 7ης Ιουλίου 2025, η εξαγορά άλλαξε θεμελιωδώς το επιχειρηματικό μίγμα της Intralοt: από τη μέχρι πρότινος έμφαση σε υπηρεσίες τεχνολογίας λοταριών B2B (περίπου 30% των συνολικών εσόδων) σε ουσιαστική στροφή προς το B2C igaming και το αθλητικό στοίχημα (70% των εσόδων).

Το μεγαλύτερο μέγεθος του συνδυασμένου επιχειρηματικού σχήματος και η καλύτερη διαφοροποίηση προϊόντων στηρίζουν την αναβάθμιση. Ωστόσο, η Morningstar DBRS σημειώνει ότι πλέον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αξιοποιήσει τις συμπληρωματικές τεχνολογικές δυνατότητες των δύο εταιρειών στις αγορές gaming και λοταρίας παγκοσμίως, δημιουργώντας ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και πρόσβαση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές igaming και λοταρίας. Επιπλέον, το οικονομικό προφίλ της Intralοt συνεχίζει να ωφελείται από υψηλότερα περιθώρια EBITDA και στους δύο τομείς.

Η θετική τάση υποδηλώνει πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση της αξιολόγησης όταν ξεκαθαρίσουν οι αβεβαιότητες σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις των τυχερών παιγνίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και όταν η εταιρεία επιδείξει ιστορικό λειτουργίας υπό τη νέα διοίκηση και σε μεγαλύτερη κλίμακα.