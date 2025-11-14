Απογοητευμένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας οι πολίτες σε δυτικές χώρες – Τι φοβούνται για το μέλλον

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι απογοητευμένοι από τη δημοκρατία σε οκτώ από τις εννέα δυτικές χώρες που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση, με τους πολίτες να αξιολογούν, μεταξύ άλλων, τα fake news, τον εξτρεμισμό και τη διαφθορά ως τις μεγαλύτερες απειλές.

Η έρευνα της Ipsos σε σχεδόν 10.000 ανθρώπους στη Βρετανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία διαπίστωσε ότι η ικανοποίηση από τη δημοκρατία είναι χαμηλή σε όλες τις χώρες εκτός από τη Σουηδία.

Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι η ανησυχία για τη δημοκρατία αυξάνεται ραγδαία σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην Ολλανδία και τη Γαλλία, και ότι υπάρχει έντονη επιθυμία για «ριζική αλλαγή» σε όλες σχεδόν τις χώρες.

Λιγότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων σε έξι χώρες – 18% στην Κροατία, 19% στη Γαλλία, 20% στις ΗΠΑ, 26% στη Βρετανία, 27% στην Ισπανία και 29% στην Ιταλία – δήλωσαν ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα τους.

Οι απόψεις ήταν διχασμένες στην Ολλανδία (36% ικανοποιημένοι, 37% δυσαρεστημένοι) και την Πολωνία (40% ικανοποιημένοι, 31% δυσαρεστημένοι). Η Σουηδία ήταν η μόνη χώρα στην έρευνα όπου η πλειοψηφία ήταν ικανοποιημένη με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας (65%), αναφέρει ο Guardian.

Και στις εννέα χώρες, η πλειονότητα δήλωσε ότι η κατάσταση της δημοκρατίας είχε επιδεινωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με τις απόψεις στη Γαλλία και την Ολλανδία να είναι ιδιαίτερα αρνητικές (81% και 76%, αντίστοιχα), λόγω και της πρόσφατης κατάρρευσης των κυβερνήσεων και στις δύο χώρες. Μόνο στην Πολωνία, το 42% θεωρούσε ότι η κατάσταση είχε βελτιωθεί έναντι του 30% που πιστεύει ότι είχε επιδεινωθεί.

Όσον αφορά το μέλλον, η μεγάλη πλειονότητα σε όλες τις χώρες εκτός από τη Σουηδία εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση της δημοκρατίας τα επόμενα πέντε χρόνια: 86% στη Γαλλία, 80% στην Ισπανία, 75% στη Βρετανία και την Πολωνία, 74% στην Ολλανδία, 73% στην Κροατία, 69% στις ΗΠΑ και 64% στην Ιταλία.

Λίγοι άνθρωποι θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπροσωπούσαν καλά τις απόψεις των πολιτών, αν και οι τοπικές κυβερνήσεις είχαν καλύτερη απόδοση. Σε καμία από τις εννέα χώρες η πλειοψηφία δεν θεωρούσε ότι η εθνική κυβέρνηση εκπροσωπούσε τις απόψεις τους «αρκετά μεγάλο» ή «μεγάλο» βαθμό.

Ωστόσο, υπήρχε ισχυρή υποστήριξη για τη δημοκρατία στις περισσότερες χώρες, με σαφή πλειοψηφία να δηλώνει ότι ήταν ζωτικής σημασίας για την κοινωνία και άξιζε να υπερασπιστεί. Η Κροατία ήταν η μόνη χώρα που θεωρούσε ότι η δημοκρατία έπρεπε να εξαρτάται από την παροχή καλής ποιότητας ζωής.

Οι απειλές για τη δημοκρατία

Οι ψευδείς ειδήσεις, η έλλειψη λογοδοσίας, ο εξτρεμισμός και η διαφθορά θεωρήθηκαν οι κύριες απειλές, με την παραπληροφόρηση να θεωρείται ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη Γαλλία (56%), τη Βρετανία (64%), τη Σουηδία (67%), την Ολλανδία (75%) και την Πολωνία (76%).

Στις ΗΠΑ (63%) και σε χώρες της νότιας Ευρώπης – Ισπανία (73%), Κροατία (80%) και Ιταλία (47%, μαζί με την οικονομική ανισότητα) – οι ερωτηθέντες ήταν πιο πιθανό να αναγνωρίσουν τη διαφθορά ως τη μεγαλύτερη απειλή.

Τέλος, ισχυρή είναι η επιθυμία για ριζική αλλαγή. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες στις περισσότερες χώρες πιστεύουν ότι το σύστημα ήταν στημένο υπέρ των πλουσίων και των ισχυρών και δεν λειτουργούσε προς όφελος όλων.