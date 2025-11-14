Αύξηση-0,4%-του-δείκτη-τιμών-εισαγωγών-στη-βιομηχανία-τον-Σεπτέμβριο

Αύξηση 0,4%, έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά0,4%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, οφείλεται:

α) Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,03%

β)Στη μηδενική μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες της Ευρωζώνης