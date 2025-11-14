Βελόπουλος: Κάποιοι επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή
«Μιλούν για την οπλοκατοχή που η Ελληνική Λύση έχει προτάξει εδώ και χρόνια – Γι’ αυτούς η πολιτική είναι θέμα σερίφη και όχι ιδεολογίας»
«Ζούμε στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, όπου οι πολιτικοί αλλάζουν απόψεις σαν τα πουκάμισα και από τον γάμο ομοφυλοφίλων και την πολύ-πολιτισμικότητα, άρχισαν να μιλούν για την τραμπική ορθότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
«Ξαφνικά κάποιοι, επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν και τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή που η Ελληνική Λύση έχει προτάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στα πρότυπα της Ελβετίας. Γι’ αυτούς η πολιτική είναι θέμα σερίφη και όχι ιδεολογίας», πρόσθεσε.
