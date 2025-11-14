Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, November 14
    Βελόπουλος:-Κάποιοι-επειδή-άλλαξε-ο-σερίφης-στις-ΗΠΑ,-άλλαξαν-τακτική-και-μιλούν-για-την-οπλοκατοχή
    Βελόπουλος: Κάποιοι επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή

    Βελόπουλος: Κάποιοι επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή

    Πολιτική

    Βελόπουλος: Κάποιοι επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή

    «Μιλούν για την οπλοκατοχή που η Ελληνική Λύση έχει προτάξει εδώ και χρόνια – Γι’ αυτούς η πολιτική είναι θέμα σερίφη και όχι ιδεολογίας»

    Βελόπουλος

    Your browser does not support the audio element.

    «Ζούμε στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, όπου οι πολιτικοί αλλάζουν απόψεις σαν τα πουκάμισα και από τον γάμο ομοφυλοφίλων και την πολύ-πολιτισμικότητα, άρχισαν να μιλούν για την τραμπική ορθότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

    «Ξαφνικά κάποιοι, επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν και τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή που η Ελληνική Λύση έχει προτάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στα πρότυπα της Ελβετίας. Γι’ αυτούς η πολιτική είναι θέμα σερίφη και όχι ιδεολογίας», πρόσθεσε.

    - -

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com