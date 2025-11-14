Close Menu
    Friday, November 14
    Βιομηχανία: Αύξηση 0,4% στις τιμές εισαγωγών τον Σεπτέμβριο

    Οικονομία

    Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία σημείωσε αύξηση 0,4% τον φετινό Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

    Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του περυσινού Σεπτεμβρίου οφείλεται:

    • Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 0,03%.
    • Στη μηδενική μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης.

    Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

    Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 0,2%, τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου , οφείλεται:

    • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,2%.
    • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

