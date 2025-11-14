Βιομηχανία:-Αύξηση-0,4%-στις-τιμές-εισαγωγών-τον-Σεπτέμβριο

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία σημείωσε αύξηση 0,4% τον φετινό Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του περυσινού Σεπτεμβρίου οφείλεται:

Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 0,03%.

Στη μηδενική μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 0,2%, τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου , οφείλεται: