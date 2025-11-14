Γκιλφόιλ στο Greece Talks: Προσδεθείτε, έρχονται πολλά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ – Θα ήθελα να δω τον Τραμπ μαζί μου στην Αθήνα

Στο συνέδριο «Greece Talks» του Travel.gr και του Πρώτου Θέματος, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη και αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, στους κοινούς στρατηγικούς στόχους και στις προοπτικές που ανοίγονται για το επόμενο διάστημα. Στην εισαγωγική της τοποθέτηση έκανε λόγο για «γνώριμες φιγούρες και παλιούς φίλους», σημειώνοντας ότι απόλαυσε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν είμαστε μόνο σύμμαχοι», υπογράμμισε, «αξίζει να υπερασπίζουμε την ελευθερία. Μια ισχυρή σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας είναι καλή όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και για τον κόσμο. Και στόχος μου σαν πρέσβης είναι να το προωθήσω», είπε, κάνοντας λόγο για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η κ. Γκιλφόιλ αναφέρθηκε σε τομείς όπως τα ναυπηγεία, τα συστήματα ανεφοδιασμού, τις κρίσιμες υποδομές και τις κοινές αξίες. «Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται. Είναι οι δεσμοί των ανθρώπων που κάνουν τη συμμαχία αδιάρρηκτη. Έχουμε εκατομμύρια Αμερικανούς και Έλληνες που ταξιδεύουν και υποστηρίζουν την κουλτούρα μας. Διότι στην καρδιά της συμμαχίας μας βρίσκεται η κοινή πεποίθηση ότι η Δημοκρατία δεν είναι ιδέα του παρελθόντος αλλά η μηχανή του συλλογικού μας μέλλοντος», σημείωσε, ενώ ολοκλήρωσε την εισαγωγή της λέγοντας: «Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, να εργαστούμε με ενότητα και σκοπό».

Σε ερώτηση για τη μετάβασή της στη νέα της θέση, η Αμερικανίδα πρέσβης περιέγραψε τις πρώτες της ημέρες στην Ελλάδα: «Ήταν αξιοσημείωτο ταξίδι. Από τη στιγμή που έφτασα στην Αθήνα και μέσα σε λίγες ώρες πήγα και παρακολούθησα τον χορό των πεζοναυτών… Επειδή είμαι πολυάσχολη – εργάζομαι 17 ώρες την ημέρα – χρειάστηκε πολλή δουλειά για να φτάσω εδώ». Ανέφερε ακόμη ότι είχε μελετήσει την ελληνική ιστορία κατά τα νεανικά της χρόνια με τον καθηγητή κ. Σπυριδάκη και πρόσθεσε ότι θεωρεί την Ελλάδα «καλύτερη κι από τη Νέα Υόρκη» γιατί είναι «πολύ φιλόξενη, πολύ ζωντανή».

Αναφορικά με την ενεργειακή ατζέντα, η κ. Γκιλφόιλ δήλωσε: «Έχω ευρεία ατζέντα». Προανήγγειλε επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο και αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη: «Είμαι ενθουσιασμένη να πάω εκεί… Είναι μεγάλη δέσμευση για μένα να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενέργεια. Και θα πρέπει να δούμε και τις υποδομές». Τόνισε επίσης ότι επιθυμεί να φέρει «κάτι σημαντικό» στον ελληνικό λαό που την έχει θερμά υποδεχθεί.

Για την πρόοδο των ελληνοαμερικανικών συμφωνιών ανέφερε: «Έχουμε αποτελέσματα. Δεν είναι συμβολικές συμφωνίες. Εστιάζουμε στα θέματα που είναι σημαντικά ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει κυριαρχία στην ενέργεια και να υπάρξουν διμερείς σχέσεις. Οπότε θα έλεγα δέστε τις ζώνες σας γιατί τώρα απογειωνόμαστε».

Σε ερώτηση για την COSCO και το λιμάνι του Πειραιά, απάντησε ότι την περίοδο της κινεζικής επένδυσης η Ελλάδα αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, προσθέτοντας: «Εξετάζω νέες ευκαιρίες για να συνεργαστούμε για το λιμάνι του Πειραιά περαιτέρω. Η Ελλάδα και η Ανατολική Μεσόγειος είναι πολύ σημαντική και έχω και τη στήριξη του Σταύρου Παπασταύρου. Εδώ και δέκα μήνες ετοιμάζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν θέματα, δεσμεύσεις, αμερικανικές εταιρείες». Τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ», ενώ κάλεσε ξανά: «προσδεθείτε», αναφερόμενη στις επερχόμενες συμφωνίες και συνεργασίες.

Για το σχήμα 3+1 υπογράμμισε: «Δεν ήταν κάτι που κάναμε άπαξ. Θα υπάρξει και στο επόμενο τρίμηνο, και στο επόμενο έτος. Και με ενδιαφέρει πολύ, είναι σημαντικό. Και στέλνει μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο πού εστιάζει την ενέργειά της η χώρα». Επισήμανε ότι υπάρχουν ενεργά πρότζεκτ «ενέργειας, εμπορίου, άμυνας», ενώ δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με τους Έλληνες πλοιοκτήτες, εφοπλιστές». Προανήγγειλε μάλιστα νέες ανακοινώσεις, σημειώνοντας: «Θέλουμε να είμαστε εταίροι, να χτίσουμε, να ναυπηγήσουμε σκάφη και θα υπάρξει συνεργασία στην κατάρτιση, την εκπαίδευση».

Η κ. Γκιλφόιλ στάθηκε και στη σημασία των προσωπικών σχέσεων στη ναυτιλία: «Θέλω οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή με τους σωστούς ανθρώπους… Ρώτησα τις εφοπλιστικές οικογένειες πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα». Αναφέρθηκε και σε περιστατικό επίθεσης σε πλοίο φίλης της, λέγοντας: «Όταν σηκώνω το τηλέφωνο θέλω κάτι να γίνεται. Οι προσωπικές σχέσεις είναι σημαντικές για τη συνεργασία».

Για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ είπε: «Είναι τιμή μου να βοηθήσω στην εκπαίδευση, την κατάρτιση των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτό επιτρέπει μια βαθύτερη σημασία Ελλάδα και ΗΠΑ για την περιφερειακή σταθερότητα», αναφερόμενη στη συνεργασία με την αμερικανική Εθνοφρουρά.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο επίσκεψης ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων, υπογράμμισε: «Είμαι εδώ, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω καλύτερα… Θα έρθει ο υπουργός Ρούμπιο, θα έχουμε πολλές επισκέψεις και επαφές. Θα υπάρξει ισχυρή επίδειξη των σχέσεων στην Ελλάδα… Ο ουρανός είναι το όριο». Πρόσθεσε: «Θα θέλαμε πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος Τραμπ».

Σε πιο χαλαρή νότα, η πρέσβης ανέφερε ότι της αρέσει η ελληνική κουζίνα και ότι στην πρεσβεία υπάρχει «εξαιρετικός σεφ», αλλά «την Τρίτη φτιάξαμε τάκο». Ερωτηθείσα για ελληνικές λέξεις που γνωρίζει, απάντησε ότι σε αγώνα μπάσκετ άκουσε «κάποιες άσχημες λέξεις», εξηγώντας πως της μετέφραζαν τι έλεγαν οι οπαδοί. Συμπλήρωσε ότι γνωρίζει λέξεις όπως «καλημέρα» και «καλησπέρα» και ότι θέλει να συμμετάσχει βαθύτερα στην ελληνική πολιτισμική εμπειρία.