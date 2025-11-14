Δεν-είναι-τόσο-απλό:-Το-τέλος-«του-τεχνάσματος-των-99-σεντ» και-άλλοι-μπελάδες-από-την-κατάργηση-της-πένας

Ο 46ος Ταμίας των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο για «κοινή λογική». Και με ένα πάτημα του κουμπιού «τελείωσε» την αμερικανική πένα, το παλαιότερο νόμισμα των ΗΠΑ, αφήνοντας την τελευταία παρτίδα κερμάτων του ενός σεντ να κυλήσει σε ένα δίσκο. Ήταν, όπως είπε, μια ιστορική στιγμή – η πρώτη φορά από το 1857 που οι ΗΠΑ απέσυραν ένα νόμισμα που κυκλοφορούσε.

Στην πραγματικότητα, σημείωσαν οι υπάλληλοι του Νομισματοκοπείου, οι τελευταίες πένες, που προορίζονταν για δημόσια χρήση είχαν φύγει από το Νομισματοκοπείο τον Ιούλιο.

Αιτία θανάτου η ασημαντότητά της και το υψηλό κόστος της. Τίποτε δεν μπορούσε πλέον να αγοραστεί με μια πένα, ούτε καν καραμέλες. Επιπλέον, το κόστος κοπής της είχε αυξηθεί σε πάνω από 3 σεντς, γεγονός που καταδίκασε το νόμισμα.

Όλα φαίνονται απλα. Για τις αγοραπωλησίες με μετρητά, τα συνολικά ποσά θα πρέπει πλέον να στρογγυλοποιούνται είτε προς τα πάνω (εάν η αγορά τελειώνει σε .03 ή .04) είτε προς τα κάτω (εάν η αγορά τελειώνει σε .01 ή .02). Αλλά τελικά, μπορεί να μην είναι τόσο απλά, όπως σημειώνει το Forbes.

Εμπόδια στην στρογγυλοποίηση

Τουλάχιστον 10 πολιτείες και τοπικές αρχές έχουν θεσπίσει νόμους για τα μετρητά με σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες που πληρώνουν με μετρητά δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με εκείνους που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής, κάτι που ουσιαστικά θα εμπόδιζε τις επιχειρήσεις να στρογγυλοποιούν τις συναλλαγές με μετρητά προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Νωρίτερα φέτος, η Εθνική Ένωση Καταστημάτων Ψιλικών (NACS) έστειλε μια επιστολή στις Επιτροπές Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Γερουσίας και της Βουλής, καλώντας τους νομοθέτες να θεσπίσουν έναν εθνικό νόμο που θα επιτρέπει τη στρογγυλοποίηση, ώστε οι επιχειρήσεις να μην παραβιάζουν τους νόμους. Αυτό δεν έχει συμβεί.

Και δεν είναι μόνο οι πολιτειακοί και τοπικοί νόμοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα – η NACS υποστήριξε επίσης ότι η στρογγυλοποίηση για τους πελάτες που πληρώνουν με μετρητά θα μπορούσε να παραβιάζει τους όρους του SNAP, (Supplemental Nutrition Assistance Program) για τη βοήθεια νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα.

Πώς επηρεάζει τους καταναλωτές;

Στην πράξη, οι οικονομολόγοι λένε ότι η επίδραση θα είναι αμελητέα για τους καταναλωτές. Θα πληρώνουν λίγο περισσότερο σε ορισμένες συναλλαγές και λίγο λιγότερο σε άλλες, χωρίς μετρήσιμο πληθωρισμό.

Μελέτες από τον Καναδά, ο οποίος κατάργησε την πένα το 2012, δείχνουν ότι η στρογγυλοποίηση εξισορροπείται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Ρίτσμοντ ανέφερε ότι αυτές οι μελέτες βασίζονται σε προσομοιωμένες τιμές συναλλαγών που βασίζονται σε πληροφορίες τιμών από μεμονωμένους λιανοπωλητές οδηγώντας σε μικτά συμπεράσματα.

6 εκατ. δολάρια η επιβάρυνση από την στρογγυλοποίηση

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του 2023 από το DCPC, έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και παρακολουθεί τις τρέχουσες πληρωμές από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο, υπολόγισε ότι η στρογγυλοποίηση στα πλησιέστερα πέντε σεντς θα μπορούσε να κοστίσει στους Αμερικανούς καταναλωτές περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η κατάργηση του πεντάλεπτου, θα ανέβαζε το κόστος για τους καταναλωτές στα 56 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η ψυχολογία της τιμολόγησης μπορεί επίσης να αλλάξει. Για δεκαετίες, οι λιανοπωλητές βασίζονταν στο «τέχνασμα των 99 σεντ» — την ιδέα ότι ένα χάμπουργκερ 4,99 δολαρίων ή ένα πουκάμισο 19,99 δολαρίων φαίνεται σημαντικά φθηνότερο από ένα χάμπουργκερ 5 δολαρίων ή ένα πουκάμισο 20 δολαρίων. Με τη στρογγυλοποίηση, αυτά τα τεχνάσματα μπορεί να χάσουν μέρος της ισχύος τους, ειδικά στις αγορές με μετρητά που τώρα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα έναν ωραίο στρογγυλό αριθμό.

Τι γίνεται με τους φόρους επί των πωλήσεων;

Σημαντικό για τις πόλεις και τις πολιτείες, που δεν είχαν λόγο στην απόφαση για την κατάργηση της πένας, είναι ότι οι φόροι επί των πωλήσεων θα πρέπει να υπολογίζονται πριν από τη στρογγυλοποίηση του τελικού ποσού σε μετρητά. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δημιουργεί ασάφεια στον υπολογισμό των φόρων επί των πωλήσεων, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Η κατάργηση της μισής πένας πριν από περίπου 225 χρόνια προηγήθηκε των φόρων επί των πωλήσεων, καθώς η Πολιτεία του Μισισιπή ήταν η πρώτη που εφάρμοσε γενικό φόρο επί των πωλήσεων το 1930.

Αδικίες στην φορολόγηση

Η στρογγυλοποίηση των τιμών για τις αγορές με μετρητά, αλλά όχι για τις αγορές με πιστωτική κάρτα, θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στο ταμείο όσον αφορά τον φόρο επί των πωλήσεων και ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποιες δικαστικές διαμάχες. Οι καταναλωτές μπορεί να αμφισβητήσουν αν είναι δίκαιο να πληρώνουν περισσότερο φόρο επί των πωλήσεων για τις αγορές με μετρητά, ειδικά όταν πολλοί σκέφτονται να χρησιμοποιούν περισσότερα μετρητά τώρα που οι χρεώσεις των πιστωτικών καρτών αυξάνονται.

Οι λιανοπωλητές μπορεί να αναρωτιούνται αν θα υπάρξει κάποια μεταβατική διευκόλυνση.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει «κανόνας στρογγυλοποίησης» που να εστιάζει στην κατάργηση του σεντ.

Πάντως, αν ενώ η πένα βγήκε εκτός της γραμμής παραγωγής, θα παραμείνει στη θέση του – τουλάχιστον για λίγο. Υπάρχουν ακόμη περίπου 250 δισεκατομμύρια σεντς σε κυκλοφορία, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τραπεζιτών και θα χρειαστούν χρόνια για να εξαφανιστούν εντελώς.

