Δ.-Μιχαηλίδου:-Από-σήμερα-οι-αιτήσεις-για-το-πρόγραμμα-Πρώιμης-Παιδικής-Παρέμβασης

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα οικογενειοκεντρικής προσέγγισης και παρέμβασης απευθύνεται σε 2.500 παιδιά, ηλικίας έως 6 ετών, με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή και με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αναπτυξιακών διαταραχών και τις οικογένειές τους.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών, μέσω της ιστοσελίδας proimi.eetaa.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, έως τις 5.12.2025 ώρα 11.59 μ.μ.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι «η έγκαιρη επιστημονική διάγνωση, αξιολόγηση και παρέμβαση, είναι κρίσιμη για την υποστήριξη των παιδιών, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, την ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας. Η σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης, η εφαρμογή του στο οικείο περιβάλλον του παιδιού και η συμμετοχή της οικογένειας αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση αναδεικνύεται στην αναντικατάστατη μέριμνα που αξίζουν όλα τα παιδιά».

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται στις κάτωθι κατηγορίες:

– οκτακόσια (800) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα,

– εξακόσια (600) ευρώ ανά μήνα για παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα,

– τετρακόσια (400) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες ανά μήνα.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως φορέα υλοποίησης του έργου, ενημερώνει ότι:

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου ωφελούμενου.

Αιτήσεις ή έγγραφα που αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται.

Στο Πρόγραμμα, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, θα ενταχθούν και θα λάβουν voucher 2.500 ωφελούμενοι με πλήρη φάκελο κατά τα οριστικά αποτελέσματα.

Κατά την επιλογή των δυνητικά ωφελούμενων θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα, καθώς και στην οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η αίτηση των ωφελούμενων θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας –, στην ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στο πεδίο των ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.