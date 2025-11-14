Επιτεύχθηκε το εμπορικό deal ΗΠΑ – Ελβετίας: Στο 15% οι δασμοί

Προ ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιβεβαιώσει ότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου «εργάζονται για μια συμφωνία που θα μειώσει ελαφρώς τους δασμούς».

Σε εμπορική συμφωνία κατέληξαν οι ΗΠΑ με την Ελβετία για μείωση των δασμών στο 15%, από 39%, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το CNBC, η ελβετική κυβέρνηση ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 4 μ.μ. τοπική ώρα. Ο Γκριρ από την πλευρά του πρόσθεσε ότι περισσότερα σχετικά με τη συμφωνία θα δημοσιευθούν αργότερα στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

Το ελβετικό φράγκο σημειώνει άνοδο 0,4% έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι η Ελβετία θα επιβαρυνθεί με δασμό ύψους 39%, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ όταν η ελβετική αντιπροσωπεία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνία με τους Αμερικανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον.

«Χτυπήσαμε πολύ σκληρά την Ελβετία. Αλλά θέλουμε η χώρα να παραμείνει επιτυχημένη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι είναι «πολύ καλός σύμμαχος».

Οι δασμοί προκάλεσαν αναστάτωση στην Ελβετία, μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές, οι οποίες περιλαμβάνουν ρολόγια, κοσμήματα, μηχανήματα, σοκολάτα, ηλεκτρονικά και χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση μείωσε τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας για το 2026, επικαλούμενες το «βαρύ φορτίο» των αμερικανικών δασμών στις βιομηχανίες της.

Ο δασμός 39% ήταν ένας από τους υψηλότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στο πλαίσιο της παγκόσμιας δασμολογικής πολιτικής του φέτος.