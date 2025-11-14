ΕΣΠΑ:-Χρηματοδότηση-για-το-δίκτυο-ύδρευσης-της-Σαντορίνης

Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του ΕΣΠΑ 2021-27, εντάχθηκε η β΄ φάση του έργου «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας» και συμπληρωματικά δίκτυα ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 3.242.562,74 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης και τηλε-εποπτείας του υδρευτικού συστήματος, καθώς και σε στοχευμένη επέκταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (νέες δεξαμενές, νέα αντλητικά συγκροτήματα, νέοι αγωγοί), με στόχο την κάλυψη των οικισμών Ημεροβίγλι, Οία, Φηρά, την περιοχή Μύλων Βουρβούλου, το Τμήμα Εμπορείου, το Ακρωτήρι – Φάρος και το Τμήμα της Μεσαριάς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τη Σαντορίνη, καθώς συνθήκες όπως οι ιδιαίτερα χαμηλές βροχοπτώσεις, η τουριστική κίνηση, η δυσανάλογα αυξανόμενη ζήτηση πόσιμου νερού σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, οι σημαντικές απώλειες του δικτύου ύδρευσης και η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών, που δημιουργούν συνθήκες υφαλμύρυνσης, κάνουν επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο νησί.