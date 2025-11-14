Ευρωζώνη:-Επιβεβαιώθηκε-η-ανάπυξη-0,2%-το-τρίτο-τρίμηνο

Με τους ρυθμούς που είχε εκτιμηθεί κατά την πρώτη ανάγνωση των στοιχείων αναπτύχθηκε η οικονομία της ευρωζώνης σε τριμηνιαία βάση, με τη νέα εκτίμηση να είναι ελαφρώς καλύτερη στην ετήσια σύγκριση.

Ειδικότερα, η Eurostat επιβεβαίωσε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο το ΑΕΠ της ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,2% σε σύγκριση με το δεύτερο.

Σε σχέση με την ίδια περίοδο, η ανάπτυξη στην περιοχή της κοινής ισοτιμίας του ευρώ έτρεξε με 1,4% έναντι του 1,3% που είχε εκτιμηθεί στην πρώτη ανάγνωση.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο και με 1,6% σε σύγκριση με τρίτο τρίμηνο πέρυσι.

Κατά τα άλλα, ο αριθμός των απασχολουμένων στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,1% και κατά 0,2% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο, μετά από τριμηνιαία αύξηση κατά 0,1% και στις δύο περιοχές το δεύτερο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 0,6% στην ΕΕ, μετά το +0,6% και +0,4% ετησίως αντίστοιχα το δεύτερο τρίμηνο.

Μεταξύ των χωρών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία (η Ελλάδα δεν το έχει κάνει ακόμα) ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης σε τριμηνιαία βάση παρατηρήθηκε στην Κύπρο κατά 0,9%, με την Πολωνία και την Πορτογαλία αμφότερες να έχουν ρυθμό ανάπτυξης 0,8%.

Αντίθετα, η Λιθουανία εμφάνισε συρρίκνωση με ρυθμό 0,2% και οι Φινλανδία, Ιρλανδία με 0,1%.

Η μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, της Γερμανίας, παρέμεινε στάσιμη (0%) όπως και της Ιταλίας, ενώ της Γαλλίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,5% και της Ισπανίας με 0,6%.