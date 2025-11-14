Ευρωπαίοι-ηγέτες-Άμυνας:-Ο-πόλεμος-θα-είναι-μακρύς-και-η-στήριξη-σταθερή-στο-Κίεβο

Όπως σημείωσε, η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη αεράμυνα και πυρομαχικά, με την ΕΕ να συμπληρώνει τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.

Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι άμυνας συναντήθηκαν στο Βερολίνο την Παρασκευή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: η στήριξη προς το Κίεβο θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με το Politico, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία παρουσίασαν νέα πακέτα βοήθειας, ενώ η ΕΕ προειδοποίησε για την αυξανόμενη απειλή υβριδικών επιθέσεων.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι το Βερολίνο θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης, με πολυετή χρηματοδότηση για τα συστήματα Patriot και νέα συνεισφορά 150 εκατ. ευρώ σε πακέτο αεράμυνας.

Η Γαλλίδα υπουργός Κατρίν Βοτρέ υπογράμμισε ότι η πίεση στη Μόσχα πρέπει να ενταθεί, ζητώντας αυστηρότερη εφαρμογή κυρώσεων απέναντι στον «στόλο-φάντασμα» που χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Η Ιταλία ανακοίνωσε 800 εκατ. ευρώ σε πολιτική και στρατιωτική βοήθεια, ενώ η Πολωνία συνέδεσε ευθέως την ασφάλεια της Ευρώπης με την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, προτείνοντας επενδύσεις άνω των 40 δισ. ευρώ σε κοινά αμυντικά έργα με ουκρανικές εταιρείες.

Ενίσχυση άμυνας και προειδοποιήσεις για υβριδικές απειλές

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε για την αύξηση «καθημερινών» υβριδικών επιθέσεων -κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και επιθέσεις με drones – καλώντας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να μην τις θεωρήσουν «νέα κανονικότητα».

Όπως σημείωσε, η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη αεράμυνα και πυρομαχικά, με την ΕΕ να συμπληρώνει τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Politico, το κοινό συμπέρασμα της συνάντησης ήταν ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν μακρύ πόλεμο. «Τα μέτρα μας έχουν αποτέλεσμα – και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πιστόριους.