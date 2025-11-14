Η Νέα Δημοκρατία «ζεσταίνει» μηχανές για τις εσωκομματικές εκλογές – Πάνω από το φράγμα των 100.000 οι εγγραφές

Μπορεί η εποχή να μην ευνοεί ιδιαίτερα τις εσωκομματικές αναμετρήσεις και επίσης να απέχουμε αρκετά από τον εκλογικό χρόνο, όμως η Νέα Δημοκρατία έχει μπει για τα καλά εδώ και εβδομάδες σε περιβάλλον εσωκομματικών εκλογών.

Την άλλη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, θα στηθούν ανά την Ελλάδα κάλπες για την εκλογή των προέδρων Νομαρχιακών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), ενώ θα εκλεγούν και σύνεδροι για το συνέδριο του κόμματος που προγραμματίζεται καλώς εχόντων των πραγμάτων για τον Απρίλιο του 2026.

Σήμερα κλείνει το περιθώριο για εγγραφές και δια ζώσης στις οργανώσεις του κόμματος και στόχος των επιτελών της Πειραιώς είναι να «ζεστάνουν» τις κομματικές μηχανές, καθώς είναι γνωστό ότι η προετοιμασία για τις εθνικές εκλογές ξεκινά…την επομένη της προηγούμενης κάλπης.

Ήδη χθες από την Ελευσίνα, όπου περιόδευσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «στίγμα» του, με μια τελική ώθηση για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής. «Έχουμε ήδη πολύ υψηλά νούμερα συμμετοχής μέσα από τη διαδικασία των μελών μας, στα οποία στηριζόμαστε για να μπορέσουμε να πιστοποιούμε συνέχεια ότι είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Όσοι δεν έχετε γραφτεί, λοιπόν, ή δεν έχετε επανεγγραφεί, παρακαλώ να το κάνετε μέχρι αύριο το βράδυ για να συμμετέχετε στις εσωκομματικές εκλογές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εσωκομματική διαδικασία δίνει δύναμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, στη ΝΔ έχει σπάσει το φράγμα των 100.000 εγγραφών στο σύστημα και ανάλογα με τις σημερινές εγγραφές θα φανεί πόσο κοντά θα φτάσει ο τελικός αριθμός στους περίπου 120.000 πολίτες που είχαν εγγραφεί ως μέλη του κόμματος. Βεβαίως, η συγκυρία δεν είναι η ίδια, καθώς το 2021 η ΝΔ ήταν ακόμα «φρέσκια» κυβέρνηση, χωρίς εσωκομματικές κόντρες, ενώ πλέον το κυβερνών κόμμα έχει μπει στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης και το εσωκομματικό σκηνικό είναι φουρτουνιασμένο, μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και την ουσιαστική αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είχε ενδιαφερθεί να διατηρήσει ισχυρά ερείσματα στον μηχανισμό.

Τα ντέρμπι και οι μηχανισμοί

Με βάση τη σημερινή εικόνα, σε 22 από τις 59 νομαρχιακές οργανώσεις θα υπάρξει ντέρμπι και πιθανώς και δεύτερος γύρος στις 30 Νοεμβρίου, ενώ στις υπόλοιπες οργανώσεις θα υπάρξει μόνο μια υποψηφιότητα. Σκηνικό έντασης υπάρχει στην Ανατολική Αττική, ενώ και στην Α’ Αθηνών ο νυν πρόεδρος έχει ανταγωνισμό. Παρόμοια εικόνα και σε νομαρχιακές της περιφέρειας, ενώ εξ ορισμού στις δημοτικές οργανώσεις ο ανταγωνισμός είναι εντονότερος.

Στην εξίσωση έχουν μπει κατά τόπους και υπουργικά και βουλευτικά γραφεία, αν και ειδικά οι υπουργοί διατηρούν ισορροπίες μεταξύ ανθυποψηφίων. Επίσης, στην εξίσωση υπάρχουν και 14 γυναίκες υποψήφιες πρόεδροι νομαρχιακών, ενώ 7 θα εκλεγούν σήμερα εν σχέσει με τις 2 σημερινές.

Την εκλογική «άσκηση» στα γραφεία της Πειραιώς τρέχουν κατά βάση ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής σε συνεργασία με τον γραμματέα Οργανωτικού και διευθυντή του γραφείου του κ. Μητσοτάκη στο κόμμα Στέλιο Κονταδάκη, σε ανοιχτή γραμμή με τον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη.