Η-παχυσαρκία-κλείνει-τον-δρόμο-των-νόμιμων-μεταναστών-προς-τις-ΗΠΑ

Εκτεταμένη εξουσία να αρνούνται βίζα σε αλλοδαπούς με κοινά προβλήματα υγείας όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις, δίνει στους προξενικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ η αμερικανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να περιορίσει τη νόμιμη μετανάστευση.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει οδηγίες στους υπαλλήλους που εκδίδουν βίζες να θεωρούν την παχυσαρκία – και άλλες χρόνιες παθήσεις όπως καρδιακές νόσους, καρκίνο και διαβήτη — ως λόγους για την άρνηση χορήγησης βίζας σε αλλοδαπούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιο, ενημέρωσε τα αμερικανικά προξενεία και πρεσβείες σε όλο τον κόσμο για τις αλλαγές με τηλεγράφημα που στάλθηκε στις 6 Νοεμβρίου, που εξασφάλισε και επαλήθευσε η εφημερίδα The Washington Post. Η συγκεκριμένη οδηγία διευρύνει τον υφιστάμενο ιατρικό έλεγχο πέραν των μεταδοτικών ασθενειών, και παρέχει στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βίζας νέα δικαιολογία για την απόρριψη αιτήσεων.

Ο κανόνας της «δημόσιας επιβάρυνσης»

Ο Ρούμπιο εξέδωσε την οδηγία στο πλαίσιο το «κανόνα δημόσιας επιβάρυνσης», ο οποίος αρνείται τη χορήγηση βίζας και πράσινης κάρτας σε μετανάστες που αναμένεται να κάνουν εκτεταμένη χρήση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας ή να μπουν σε ιδρύματα.

«Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την υγεία του αιτούντος», ανέφερε το τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο είχε δημοσιευτεί νωρίτερα από το KFF Health News. «Ορισμένες ιατρικές παθήσεις –συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καρδιαγγειακών παθήσεων, των αναπνευστικών παθήσεων, των καρκίνων, του διαβήτη, των μεταβολικών παθήσεων, των νευρολογικών παθήσεων και των ψυχικών διαταραχών– μπορεί να απαιτούν θεραπεία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων».

Το τηλεγράφημα ζητά επίσης από τα προξενεία επίσης να λαμβάνουν υπόψη την παχυσαρκία αναφέροντας ότι μπορεί να προκαλέσει υπνική άπνοια, υψηλή αρτηριακή πίεση και κλινική κατάθλιψη.

Περίπου το 16% των ενηλίκων παγκοσμίως χαρακτηρίστηκαν παχύσαρκοι το 2022 και το 14% είχε διαβήτη , σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το τηλεγράφημα συντάχθηκε από την πολιτική ηγεσία και δεν πέρασε από τα συνήθη κανάλια ελέγχου που προϋποθέτουν τη συμμετοχή μόνιμων υπαλλήλων, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα ΜΜΕ.

«Δεν έχουν ποτέ θεωρηθεί ως λόγοι αποκλεισμού»

«Η οδηγία δίνει στους προξενικούς υπαλλήλους ευρεία δικαιοδοσία να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας τόσο σε μετανάστες όσο και σε μη μετανάστες με βάση κοινές παθήσεις που, από μόνες τους, δεν έχουν ποτέ θεωρηθεί ως λόγοι αποκλεισμού», δήλωσε ο Βικ Γκοέλ, δικηγόρος μετανάστευσης στο Ρέστον της Βιρτζίνια.

Η Άνα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι «επί 100 χρόνια, η πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προέβλεπε την αρμοδιότητα να απορρίπτονται αιτήσεις για βίζα που θα αποτελούσαν οικονομικό βάρος για τους φορολογούμενους, όπως για παράδειγμα άτομα που διεκδικούσαν δημόσια υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ και θα μπορούσαν να εξαντλήσουν περισσότερο τους πόρους υγειονομικής περίθαλψης των Αμερικανών πολιτών.

Η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ισχύει τόσο για τους κατόχους προσωρινών βίζων, όπως εκείνους με βίζες H-1B, όσο και για τους μετανάστες που επιδιώκουν μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ.