Η-Τουρκία-δεν-πρέπει-να-πάρει-f-35,-λέει-ο-πρεσβευτής-του-Ισραήλ-στις-ΗΠΑ

Τους λόγους για τους οποίους η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει τα stealth αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 εξηγεί σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στη Jerusalem Post ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ.

Μετά την παραίτηση του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, που ήταν προνομιακός συνομιλητής της αμερικανικής ηγεσίας, ο Λάιτερ θα είναι ο βασικός δίαυλος της ισραηλινής κυβέρνησης με τον Λευκό Οίκο.

Σε ερώτηση της εφημερίδας για όλο και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της επιθυμίας των ΗΠΑ να διατηρήσει στενές σχέσεις με την Τουρκία και της απογοήτευσης του Ισραήλ από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Λάιτερ απάντησε ότι «ο Ερντογάν έχει γίνει εχθρικός και πολεμοχαρής, αλλά η Τουρκία βρίσκεται σε στρατηγική γεωγραφική θέση».

Ο στόχος, υποστηρίζει ο πρεσβευτής, είναι «να διαμορφωθεί μια λειτουργική, πρακτική σχέση πάνω σε αυτό το ζήτημα», συμβιβάζοντας τις επιταγές ασφαλείας του Ισραήλ με την πραγματικότητα ότι η Άγκυρα παραμένει ενσωματωμένη στη δυτική στρατηγική.

«Κατανοούμε τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», λέει. «Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει μεγάλο στρατό, βρίσκεται σε στρατηγική θέση. Και δεν το αμφισβητούμε αυτό».

Ωστόσο, προσθέτει, «δεν μπορούμε να έχουμε τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα ή τη Συρία. Και αυτές οι πρακτικές απαιτήσεις δεν έχουν αμφισβητηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες· έχουν γίνει αποδεκτές».

«Θα προτιμούσαμε η Τουρκία να μην λάβει F-35 από τις ΗΠΑ», τόνισε ο Λάιτερ λέγοντας ότι το Ισραήλ κατέστησε σαφή τη θέση του. Εξήγησε ότι «δεν πιστεύουμε ότι είναι εποικοδομητικό αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν την απόφασή τους αναλόγως».

Παρά ταύτα, ο Λάιτερ λέει ότι διαφορές μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ δεν έχουν οδηγήσει σε κρίση μεταξύ των δύο συμμάχων. «Δεν έχουμε κάποιο σημείο διαφωνίας αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό υπάρχει η διπλωματία. Εξηγούμε τη θέση μας, εκτιμούμε τη θέση του συμμάχου μας και αναπτύσσουμε μια πρακτική σχέση».

Σημαντικό είναι ότι απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας για τα F-35 και άλλες συμφωνίες για όπλα μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αραβικών χωρών. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το ποιοτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ θα τεθεί σε κίνδυνο», λέει.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Jerusalem Post, ο πρεσβευτής απορρίπτει την ιδέα ότι το Ισραήλ πρέπει να ανησυχεί για κάθε νέο εξοπλιστικό πακέτο στην περιοχή. «Δεν ζούμε μέσα στον φόβο», λέει. «Γιατί να ζω με φόβο ότι το ποιοτικό μας πλεονέκτημα θα τεθεί σε κίνδυνο; Δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Ο «πρωταρχικός δεσμός» μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ακόμη, «είναι ένας δεσμός συμφερόντων, τόσο βαθύς και πλατύς, όσο και ειλικρινής και μόνιμος όσο το Ισραήλ».