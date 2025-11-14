Η-ob-streem-εξαγοράζει-την-med-frigo-group

H OB Streem, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τη συμφωνία εξαγοράς του Med FRIGO Group.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ορθότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Med FRIGO, ενώ η συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες της OB Streem επιτρέπουν στην εταιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός ενός μεγαλύτερου ομίλου.

Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ά τριμήνου του 2026.

Ο MED FRIGO Group αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρησιακά ομίλους, με διεθνή αναγνώριση στον κλάδο της Διεθνούς Μεταφοράς και των Logistics σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας με τις ανάλογες πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες του και συνδέει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την ελληνική με την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος MED FRIGO, δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών 34 χρόνια και διαθέτει σημαντική παρουσία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα με τέσσερα κέντρα διανομής σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη. Διαθέτει επίσης ιδιόκτητο στόλο σύγχρονων φορτηγών ψυγείων και ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη διασφαλίζει με συνέπεια, 24/7 την αδιάκοπη τροφοδοσία προϊόντων σε 16 χώρες και περισσότερους από 600 προορισμούς με προγραμματισμένες αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα. Είναι πρωτοπόρος στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφέροντας τρόφιμα, και άλλα ευπαθή προϊόντα και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες μεταφορών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, διευθύνων σύμβουλος της OB Streem, δήλωσε:

«Η εξαγορά του Ομίλου MED FRIGO εντάσσεται πλήρως στην στρατηγική του Ομίλου OB STREEM, που εστιάζει στη ανάπτυξη των εργασιών της μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο που περιλαμβάνει οργανική ανάπτυξη αλλά και στοχευμένες εξαγορές, με στόχο την εδραιοποίηση της OB STREEM ως πρωταγωνιστή στον χώρο των logistics στην Ελλάδα και την ​ ΝΑ Ευρώπη. Ο Όμιλος Med Frigo έχει δείξει μια εξαιρετική πορεία όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά και η ένταξή του στον Όμιλο ​OB STREEM, αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη».