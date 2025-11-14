Κίνα:-Ενισχύει-την-Πρωτοβουλία-«Μια-Ζώνη,-Ένας-Δρόμος»-μέσω-του-χρηματοπιστωτικού-της-τομέα

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Φόρουμ Financial Street, η Τράπεζα Εισαγωγών και Εξαγωγών της Κίνας υπέγραψε σειρά συμφωνιών συνεργασίας, συμβάλλοντας μαζί με όλους τους εταίρους στην ποιοτική ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Εισαγωγών και Εξαγωγών της Κίνας, κ. Τσεν Χουάνγιουν, δήλωσε ότι, ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, η Πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» αποτελεί σημαντική δράση της Κίνας για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων του διεθνούς συστήματος διακυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, την ασφάλεια, τον πολιτισμό και τη διακυβέρνηση, προωθεί τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Προς το παρόν, το συνολικό ύψος των ανεξόφλητων δανείων της Τράπεζας ανέρχεται σε 2 τρισεκατομμύρια γιουάν.

Η Τράπεζα Εισαγωγών και Εξαγωγών της Κίνας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη χρηματοδότηση, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη υποδομών, στην ενίσχυση βιομηχανικών επενδύσεων και στο διεθνές εμπόριο.

Υποστηρίζει μια σειρά σημαντικών πρότυπων έργων που αποφέρουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, βελτιώνοντας αισθητά την απασχόληση, τα φορολογικά έσοδα και τις ταμειακές ροές των συμμετεχουσών χωρών.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα χρηματοδοτούμενα έργα της Τράπεζας έχουν συμβάλει συνολικά σε επενδύσεις ύψους 0,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και σε εμπορικές συναλλαγές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η γενική διευθύντρια της Τράπεζας Νέας Ανάπτυξης, κ. Δίλμα Ρουσέφ, υπογράμμισε ότι η από κοινού οικοδόμηση της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική πλατφόρμα για διεθνείς επενδύσεις και συνεργασία.

Η Τράπεζα Νέας Ανάπτυξης αποτελεί μια πολυμερή χρηματοπιστωτική πλατφόρμα που απαρτίζεται από αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες, επιδιώκοντας την προώθηση της ανάπτυξης του «Παγκόσμιου Νότου» και την υποστήριξη των χωρών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από βοήθεια.

Ατενίζοντας το μέλλον, καθώς η Πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» εισέρχεται σε μια νέα φάση ποιοτικής ανάπτυξης, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αναμένεται να αναβαθμιστούν από το παραδοσιακό μοντέλο «πρόγραμμα + χρηματοδότηση» σε ένα πιο πολυδιάστατο σύστημα.

«Η έμφαση θα δοθεί στον συνδυασμό χρηματοδότησης, τεχνολογίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην ενσωμάτωση των παραδοσιακών τομέων με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, καθώς και στη σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών συνεργασιών και της καινοτομίας», ανέφερε ο κ. Τσεν Χουάνγιουν, προσθέτοντας ότι η Τράπεζα Εισαγωγών και Εξαγωγών της Κίνας θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο ποιοτικής ανάπτυξης για την από κοινού οικοδόμηση της Πρωτοβουλίας.