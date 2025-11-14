Καλάσνικοφ στα θρανία: Πώς ο Πούτιν στρατολογεί παιδιά από την πρώτη δημοτικού

Μια τάξη ρώσων πρωτοτάκηδων στάθηκε στο «προσοχή» αυτό το φθινόπωρο, καθώς ένας στρατιώτης που είχε υπηρετήσει στο μέτωπο της Ουκρανίας επιθεωρούσε τις στρατιωτικές τους στολές.

«Ελέγξτε την ενδυμασία σας!» διέταξε ο στρατιωτικός. «Οι αγκράφες σας πρέπει να κοιτάζουν όχι αριστερά, όχι δεξιά, αλλά ευθεία μπροστά.»

Οι μαθητές, ηλικίας 6 έως 8 ετών, προσάρμοσαν γιακάδες, έστριψαν ζώνες και αναπροσάρμοσαν τα σήματα ονομάτων τους στο στήθος. Στη συνέχεια, κάθισαν πίσω από τα θρανία τους για μια ώρα μαθήματος ρωσικής γλώσσας.

Τέτοιου είδους ασκήσεις, που έλαβαν χώρα στην περιοχή Κουρσκ που συνορεύει με την Ουκρανία και μεταδόθηκαν στην ρωσική κρατική τηλεόραση, συμβαίνουν σε όλη τη Ρωσία καθώς το Κρεμλίνο επεμβαίνει στα σχολεία της χώρας για να προετοιμάσει πιθανούς μαχητές για μελλοντικούς πολέμους.

Η Δραματική Μεταμόρφωση

Είναι μέρος μιας δραματικής μεταμόρφωσης του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος που επιταχύνθηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, αλλά πήρε ώθηση από τη μεγάλης κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Καθώς η σύγκρουση πλησιάζει το τετραετές σημείο, η στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση και τα θέματα πολέμου είναι ενσωματωμένα στο ρωσικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ ο προϋπολογισμός για τέτοια προγράμματα έχει εκτοξευτεί καθώς η εστίαση έχει στραφεί στις μικρότερες τάξεις.

Μέχρι την όγδοη τάξη, η εκπαίδευση με όπλα – που κάποτε ήταν εξωσχολική – είναι τώρα υποχρεωτική. Οι έφηβοι διδάσκονται στρατιωτική πειθαρχία, στρατιωτική ιστορία και πώς να συναρμολογούν Καλάσνικοφ και να πετούν drones.

Σχολικά βιβλία ιστορίας που απεικονίζουν τη Δύση ως εχθρό της Ρωσίας και την Ουκρανία ως μαριονέτα της θα διανεμηθούν σύντομα για τις μικρότερες τάξεις, δηλώνει η κυβέρνηση. Εκτός της τάξης, το Υπουργείο Άμυνας έχει τον δικό του Νεανικό Στρατό, με 1,85 εκατομμύρια μέλη ηλικίας 8 έως 18 ετών ενσωματωμένα στο σχολικό σύστημα.

Ο Στόχος του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο έχει δώσει σήμα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, και αναλυτές λένε ότι η ώθηση για στρατιωτική ιδεολογικοποίηση αποσκοπεί εν μέρει στην ανατροφή μιας γενιάς στρατιωτικοποιημένων πατριωτών που αναγνωρίζουν το ρωσικό κράτος ως την απόλυτη αρχή και θα ανταποκριθούν χωρίς αμφισβήτηση σε μελλοντική κλήση για μάχη.

«Αν πάρεις παιδιά σχολικής ηλικίας και τα ιδεολογικοποιήσεις σωστά, τότε θα γίνουν φθηνότεροι και πιο αποτελεσματικοί στρατιώτες για οποιοδήποτε είδος πολέμου μπορεί να σχεδιάσεις στο μέλλον», είπε η πολιτική επιστήμονας Εκατερίνα Σούλμαν, περιγράφοντας τη λογική του Κρεμλίνου.

Κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας είναι η συμμετοχή στρατιωτών ενεργού δράσης, οι οποίοι τώρα διδάσκουν τα σχολικά παιδιά πώς να χειρίζονται όπλα και να πολεμούν σε αυτοάμυνα. Στρατιώτες περπάτησαν χέρι-χέρι στην αρχή της σχολικής χρονιάς με μαθητές των οποίων οι πατέρες είχαν πέσει στη μάχη.

Τα Λόγια του Πούτιν

«Οι πόλεμοι κερδίζονται όχι από στρατηγούς, αλλά από σχολικούς δασκάλους», είπε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2023, καλώντας τους στρατιώτες να μπουν στις ρωσικές τάξεις. Ένα κρατικό πρόγραμμα τώρα επιταχύνει τις αιτήσεις διδασκαλίας τους.

Για τον Πούτιν, η επανεπεξεργασία του ρωσικού προγράμματος σπουδών για την προώθηση του πατριωτισμού και της στρατιωτικής θητείας υπήρξε μια μακροχρόνια φιλοδοξία. Αφού ανέλαβε την εξουσία το 2000, ο Ρώσος ηγέτης αποδοκίμασε την απώλεια ενότητας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και είπε ότι μια χαλαρή νεανική πολιτική οδηγούσε στη διαφθορά των νεαρών μυαλών.

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Τα ρωσικά σχολεία τώρα ξεκινούν την εβδομάδα με ένα μάθημα μιας ώρας με τίτλο «Συζητήσεις για Σημαντικά Πράγματα», που στοχεύει στη διάδοση συντηρητικών ρωσικών αξιών μεταξύ των παιδιών, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα. Το διδακτικό υλικό για προσχολική ηλικία, σύμφωνα με αντίγραφο που δημοσιεύτηκε στα ρωσικά ανεξάρτητα μέσα, δηλώνει: «Να ζεις σημαίνει να υπηρετείς την Πατρίδα σου.»

Από το 2024, ένα νέο μάθημα που ονομάζεται «Θεμέλια Ασφάλειας και Άμυνας της Πατρίδας» περιλαμβάνει εκπαίδευση στο τυφέκιο Καλάσνικοφ, το πολυβόλο RPK, την αντιαρματική χειροβομβίδα RPG και το ελεύθερο σκοπευτικό όπλο Ντραγκούνοφ, καθώς και διαλέξεις για ψυχολογικές επιχειρήσεις και «ενότητα διοίκησης», σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά ως πόρος για δασκάλους.

Η Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση για την «πατριωτική εκπαίδευση» αυξήθηκε από 3,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, ισοδύναμα με 42 εκατομμύρια δολάρια, το 2021 σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ρούβλια, σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια, το 2024, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία. Φέτος, άλλα τέσσερα δισεκατομμύρια ρούβλια προορίστηκαν για τον εξοπλισμό 23.000 σχολείων με μοντέλα Καλάσνικοφ, χειροβομβίδες και κιτ drones.

Οι Επιπτώσεις

Πολλοί γονείς υποστηρίζουν την αλλαγή. Αλλά άλλοι, καθώς και δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες, προειδοποιούν ότι η ιδεολογικοποίηση κινδυνεύει να δημιουργήσει μια σοβινιστική, αδιαμφισβήτητη γενιά που θα διαιωνίσει τον ρωσικό πολεμοχαρή.

«Όταν ένα παιδί λαμβάνει ένα όπλο και του λένε “Ο Πούτιν είναι η υπερηφάνειά μας”, και ότι η Ουκρανία είναι όπου ζουν οι εχθροί που θέλουν να μας καταστρέψουν, δεν έχουν την κριτική σκέψη να πουν: “Όχι, περιμένετε, δεν είναι έτσι”», είπε ο Ντίμα Ζίτσερ, ένας Ρώσος εκπαιδευτικός εμπειρογνώμονας που ζει στο εξωτερικό.

Ορισμένοι δάσκαλοι που έχουν αρνηθεί να παραδώσουν το στρατιωτικοποιημένο πρόγραμμα σπουδών έχουν αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Τον Ιούνιο, ένα δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε τη δασκάλα Ναταλία Ταρανουσένκο σε επτά χρόνια φυλάκιση επειδή είπε στους μαθητές για θηριωδίες που διέπραξαν ρωσικά στρατεύματα. Μέχρι την ώρα της καταδίκης της, η Ταρανουσένκο είχε φύγει από τη χώρα.