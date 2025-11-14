Κ.-Πιερρακάκης-στο-bloomberg:-Στόχος-το-χρέος-να-υποχωρήσει-κάτω-από-το-120%-έως-το-2030

Στίγμα των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας για το επόμενο έτος, όπως αυτά θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2026 που κατατίθεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή αλλά και τη σταθερή προσήλωση της χώρας στην περαιτέρω υποχώρηση του χρέους έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκη μιλώντας στην τηλεόραση του -.

Όπως τόνισε η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και το 2026 καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης 2,4%. Δεν παρέλειψε μάλιστα να επισημάνει ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία, συνεχίζοντας να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, με την εκτίμηση ότι το 2026 θα διαμορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προσπάθεια για συνέχιση της πρόωρης εξόφλησης δανείων, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι το χρέος θα υποχωρήσει στο 137,6% του ΑΕΠ το 2026 για να συνεχίσει την πτωτική του πορεία και τα επόμενα έτη με στόχο να διαμορφωθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν το 2030.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα δανεισμού από τις αγορές για το επόμενο έτος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι θα είναι «ελαφρύ». Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες το -, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, είχε δημοσιεύσει ότι το 2026 η Ελλάδα σχεδιάζει να δανειστεί από τις αγορές έως και 8 δις. ευρώ έναντι 7,5 δις. ευρώ φέτος.

Ο γάμος Euronext – EXAE

Αναφερόμενος στην κάλυψη της δημόσιας προσφοράς του Euronext για την ΕΧΑΕ εξήγησε ότι πρόκειται για μια ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα στηρίζει την πρόταση για ενιαία ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η κίνηση της Euronext δεν είναι η μοναδική που έχει πραγματοποιηθεί από ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, φέρνοντας ως παράδειγμα την ολοένα και στενότερη συνεργασία της Unicredit με την Alpha Bank.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι για αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή διάλεξε πλευρά σε αυτήν τη σύγκρουση, υπενθυμίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα βρίσκεται στην Αθήνα αυτήν την Κυριακή.