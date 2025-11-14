Μητσοτάκης για ακρίβεια: Δεν είμαι Χάρι Πότερ – Η Ελλάδα κουβαλάει τις επιπτώσεις της χρεωκοπίας

«Δεν είμαι Χάρι Πότερ» απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη δευτερολογία του, για το θέμα της ακρίβειας, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση της χώρας.

«Όταν σας ακούω έχω την εντύπωση ότι εκλέχθηκα πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο και έχουμε οδηγήσει την Ελλάδα σε μια πολύ πολύ χειρότερη θέση», είπε αρχικά και σημείωσε:

«Θα το ξαναπώ, η Ελλάδα κουβαλάει στις πλάτες της τις επιπτώσεις μιας χρεωκοπίας, μια 10ετούς κρίσης που παρατάθηκε αχρείαστα με τρίτο μνημόνιο. Όταν εκείνες τις εποχές στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι στην πατρίδα μας φρόντιζαν να κρατάμε μια μεγάλη ομπρέλα. Και κληθήκαμε από το 2019 με μεγάλη μεθοδικότητα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μια 10ετίας. Δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η θέση της Ελλάδας σταδιακά βελτιώνεται. Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ, δεν έχω δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία έρχονται και αντιβαίνουν με την σκληρή πραγματικότητα και τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Ξέρω όμως πως έχω πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να προτάξω τη στήριξη των νοικοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος ως αδιαπραγμάτευτη πρώτη προτεραιότητα και αυτό το κάνει αυτή η κυβέρνηση, με συνέπεια. Έχουμε μειώσει 83 φόρους, έχουμε φτάσει την ανεργία από 18 στο 8%».

Και επισήμανε: «Έχουμε στηρίξει τη μεσαία τάξη με πολιτικές που απέχουν πολύ από το να είναι φιλοδωρήματα. Κύριε Ανδρουλάκη σας αντιμετωπίζω ως σύγχρονο πολιτικό. Ας αφήσουμε αυτό το λεξιλόγιο. Είπατε εν την ρήμην σας ότι οι αυξήσεις μπορεί να είναι 2 ευρώ την ημέρα. Άρα 60 ευρώ το μήνα, 720 ευρώ το χρόνο. Έχετε εσείς κάποια εναλλακτική πρόταση για το πώς μπορεί να δαπανηθεί ο δημοσιονομικός χώρος; Σήμερα, οι πιο πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη επιβάλλουν μέτρα λιτότητας γιατί δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο χρέος είπε πως «δεν ξέρετε ότι και σήμερα η Ελλάδα έχει ένα χρέος πολύ υψηλό; Βεβαίως αποκλιμακώνεται. Αλλά δεν έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά να μειώσουμε και άλλο το χρέος; Πώς θα το κάνουμε χωρίς πλεονάσματα; Δεν μας το επιβάλλει η ΕΕ αλλά η λογική. Παράγουμε πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος και δημιουργούμε και ένα κοινωνικό μέρισμα προς διανομή και παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις για το πώς θα το διαμείνουμε».

«Δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ και να ανακοινώνετε και άλλα τόσα πολλά πρόσθετα, χωρίς να εξηγείτε στον ελληνικό λαό από πού αυτά θα προέλθουν».

Κάλεσε στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει το πρόγραμμά του στο δημοσιονομικό συμβούλιο προκειμένου να αξιολογηθεί και να κοστολογηθεί.

«Πέρασαν πια οι εποχές που μπορούσατε να τάζετε φύκια και μεταξωτές κορδέλες».

Για τον ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός είπε πως η «η ελληνική οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ. Είπατε μείωση σε βασικά αγαθά. Σας ρωτήσαμε ποια ήταν αυτά, δεν ήσασταν σίγουρος. Έχετε κάνει την άσκηση να δείτε από την μείωση του ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση πως θα περνούσε στον καταναλωτή, ποιο θα ήταν το όφελος για τον καταναλωτή; Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη ψίχουλα. Εμείς δεν προτείνουμε, εμείς κάνουμε, εμείς νομοθετούμε εμείς κάνουμε είμαστε κυβέρνηση…».

Για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά σημείωσε πως ο λόγος ήταν «πρωτίστως για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά που είχαν προσφυγικές υποδομές».

«Κατά κανόνα, τη μείωση ΦΠΑ δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής αλλά ο έμπορος. Δεν ξέρω για τα ρεβίθια, αν είναι 15 φορές πιο ακριβά. Παρακαλώ αν υπάρχουν στοιχεία για το τι συμβαίνει, είμαι σίγουρος ότι το υπουργείο θα επιμεληθεί. Είναι πολύ άδικο και παραπλανητικό να χρησιμοποιεί κάποιος παραπλανητικά παραδείγματα για να παρουσιάσει μια γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το αναγνωρίζουμε, σεβόμαστε τους συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα και τους λέμε με ειλικρίνεια τι μπορούμε και τις δεν μπορούμε να κάνουμε», είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Για τα πρόστιμα είπε πως έχουν εισπραχθεί. Και ανέφερε πως το ποσό είναι 20 δισ. ευρώ, ενώ επισήμανε πως η κυβέρνηση πήρε πίσω και το 90% των κερδών την ηλεκτροπαραγωγών.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη σχολίασε πως «γίνεται μεγάλης συζήτηση για κολλημένη βελόνα στο κόμμα μας. Μακάρι να ήταν κολλημένη. Πάει προς την λάθος κατεύθυνση για τον απλούστατο λόγο πως δεν λέτε να μάθετε από τα λάθη της αντιπολίτευσης και εξακολουθείτε να υιοθετείτε έναν λόγο μη τεκμηριωμένο και παραπλανητικό και παρουσιάζετε την εικόνα μιας χώρας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι δικό σας ζήτημα».

Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε πως: «Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα τα οφέλη από τις πολιτικές μας, δεν έχουν εισπράξει το ένα ενοίκιο, δεν έχουν εισπράξει οι συνταξιούχοι τα 250 ευρώ, δεν έχουν δει από τον Ιανουάριο στις μισθοδοσίες τους τη μείωση των φόρων, οι ένστολοι τις αυξήσεις των μισθών. Νομίζω πως όταν διαπιστώσουμε ότι κάνουμε αυτό που μπορούμε, τους κοιτάμε με ειλικρίνεια στα μάτια και τους λέμε πως οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και όλοι θα έχουνε μέρισμα από την ανάπτυξη που δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση».

- sofokleous10.gr

