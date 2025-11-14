Μητσοτάκης:-Είμαι-και-πολιτικός-και-τεχνοκράτης,-έχω-συμβόλαιο-4ετίας-με-τον-λαό

Στο συνέδριο «Greece Talks», που διοργάνωσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα με τίτλο The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο, υπό τον συντονισμό του Αντώνη Σρόιτερ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ελληνική κοινωνία, τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα, την πολιτική κουλτούρα, το εκπαιδευτικό σύστημα, τις δημογραφικές προκλήσεις και ζητήματα κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ο Πρωθυπουργός σχολίασε το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Έχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά που βιάζομαι να δω. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Άλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου». Ανέφερε ακόμη ότι, όταν ολοκληρώσει την ενασχόλησή του με τα κοινά, θα ήθελε να μεταφέρει κάποιες από τις εμπειρίες του «σε διαφορετική μορφή από το να γράψω μία βιογραφία», προσθέτοντας: «Την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά».

Αναφερόμενος στη νέα ψηφιακή εποχή και τη σχέση των νέων με την τεχνολογία, τόνισε ότι «η νέα γενιά δεν ενημερώνεται από την τηλεόραση», ενώ υπογράμμισε πως «η προσωπική επαφή πάει πέρα από τον λόγο, που δεν παρέχει η επαφή μέσω της τεχνολογίας». Μιλώντας για το TikTok, είπε: «Το TikTok για μένα ήταν μία πρόκληση. Στα 20 χρόνια πολιτικής διαδρομής, αντιμετώπισα ένα παράδοξο. Οι πολίτες μου λένε από κοντά πως είμαι διαφορετικός από την τηλεόραση. Οι νέοι ψάχνουν τη διαφορετικότητα… Το TikTok έδωσε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω κυρίως με μία νέα γενιά». Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για τη λειτουργία των αλγορίθμων, σημειώνοντας: «Ποιος ελέγχει αυτόν τον αλγόριθμο; Και ποιος εγγυάται ότι κάποια άλλη χώρα που ελέγχει αυτόν τον αλγόριθμο δεν θα προωθήσει αυτό που επιθυμεί για να έχει επιρροή;». Συμπλήρωσε ότι «στο οικοσύστημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναπαράγονται περισσότερο τα αρνητικά συναισθήματα και η ένταση» και κατέληξε: «Υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή δεν έχω βρει ακόμη. Η προσωπική επαφή θα παραμείνει αναντικατάστατη».

Για την Παιδεία και τη λειτουργία του σχολείου ανέφερε: «Τι πρέπει να καλλιεργεί το σχολείο; Την περιέργεια. Όχι μόνο τη γνώση… Απαγορεύσαμε τα κινητά και έλεγαν πως δεν θα δουλέψει, αλλά δούλεψε». Σε ό,τι αφορά το Λύκειο, είπε: «Το σχολείο πρέπει να δίνει εμπειρίες, βιώματα, δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων. Γι’ αυτό δίνω μεγάλη σημασία στο bullying… Στις επόμενες δύο εβδομάδες η υπ. Παιδείας θα παρουσιάσει μία σειρά επιλογών για το Λύκειο. Δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τις Πανελλαδικές ακόμη». Υπογράμμισε επίσης ότι «το Λύκειο σήμερα δεν αποτελεί αυτοτελή μηχανισμό» και ότι «το απολυτήριο δεν έχει αξία», επισημαίνοντας την ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος.

Για την τεχνική εκπαίδευση σημείωσε: «Να σπάσουμε το ταμπού ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι παιδί ενός κατώτερου ταμπού. Οι ρυθμοί απορρόφησης στην αγορά εργασίας είναι εντυπωσιακοί». Παράλληλα μίλησε για το πρόγραμμα στήριξης των ταξιδιών των νέων: «Οι νέοι πήραν τα 150 ευρώ για ταξίδια και πολιτισμό, κι ας λοιδωρήθηκαν από κάποιους. Στόχος είναι να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν εντός κι εκτός Ελλάδος».

Στην τοποθέτησή του για τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της πολιτικής υπογράμμισε ότι «η πιο σημαντική αρετή που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος και μία χώρα είναι η προσαρμοστικότητα». Για την πολιτική λογοδοσία είπε: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό…», ενώ αναφερόμενος στο σημερινό δημόσιο διάλογο τόνισε: «Στο σημερινό τοξικό περιβάλλον… το αίσθημα ότι όλοι είναι κλέφτες, όλοι είναι διεφθαρμένοι… ποιος νέος άνθρωπος θα μπει στη βάσανο αυτή της διαπόμπευσης;». Για τη σχέση τεχνοκρατών και πολιτικών ανέφερε: «Ψεύτικος ο διαχωρισμός τεχνοκρατών και πολιτικών. Εγώ στην ηγεσία της ΝΔ έφερα τεχνοκράτες που έγιναν πολιτικοί. Θέλουμε νέους ανθρώπους. Στο επιτελείο μου θέλω ανθρώπους 20–30 για να ακολουθούμε τις τάσεις».

Αναφερόμενος στην Κρήτη και στα φαινόμενα οπλοκατοχής, είπε: «Εγώ είμαι Κρητικός. Μεγάλωσα με τη θεωρία χρήσης του όπλου ως διασκέδαση… Η Πολιτεία δεν μπορεί να το ανεχθεί πλέον και πρέπει να επιδείξει μηδενική ανοχή». Για τη δολοφονία που απασχόλησε την επικαιρότητα σημείωσε: «Αυτό δεν είναι βεντέτα, είναι εν ψυχρώ δολοφονία… Είναι μία στυγνή δολοφονία». Πρόσθεσε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν και ότι πρέπει «να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αυτές τις συνήθειες οι οποίες δεν γίνονται ανεκτές πλέον».

Για το δημογραφικό ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Οι δημογραφικές τάσεις της Ελλάδας δεν είναι εξαίρεση… Η Νότια Κορέα έχει 0,8 δείκτη γεννήσεων και είναι πλούσια χώρα». Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής: «Το συνταξιοδοτικό, η χρηματοδότηση της υγείας… πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα». Τόνισε ακόμα ότι «ακόμη κι αν γεννούσαν όλοι άμεσα περισσότερα παιδιά, αυτά θα έμπαιναν στην αγορά εργασίας σε 20 χρόνια», επισημαίνοντας ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από σήμερα.

Μπέζος: Oι Έλληνες έχουμε χαρακτηριστικά σπάνια

Από την πλευρά του, στις δικές του τοποθετήσεις, ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε: «Το τι είναι ο σύγχρονος Έλληνας παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι σαν χώρα, σαν παράδοση, σαν παιδεία, εννοώ την αρχαία ελληνική παιδεία, οι Έλληνες έχουμε χαρακτηριστικά σπάνια. Το αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών είναι η γλώσσα μας, μία γλώσσα που τη μιλάμε 3.000 χρόνια. Μία γλώσσα που δεν τη μιλάμε και πολύ, αντικαθιστούμε τις λέξεις, την παραποιούμε και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε άγνοια της Ιστορίας. Τα βασικά μας χαρακτηριστικά έχουν ένα μεγαλείο και εμπεριέχουν κάτι που ίσως δεν το έχουν οι βόρειοι λαοί, έχουν και μία ποίηση».

Για τις εξελίξεις στη σύγχρονη πολιτική σκηνή, αναφερόμενος και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε: «Η νοσταλγία είναι κάτι εξαιρετικά οδυνηρό στη ζωή. Στην πολιτική θα έλεγα, αν μου επιτραπεί, αν και δεν πολιτικολογώ συνήθως έτσι εύκολα. Το φαινόμενο του ρωσικού επεκτατισμού έχει να κάνει με τη νοσταλγία, νοσταλγία για αυτοκρατορικά μεγαλεία. Τα ζήσαμε και εμείς αυτά με τη Μεγάλη Ιδέα και ευτυχώς τελείωσαν με τη Μικρασιατική Καταστροφή. Δυστυχώς τέλειωσαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα κομμάτι, μία χώρα ευλογημένη γεωγραφικά και κλιματικά, σε αυτή τη θάλασσα, με αυτόν τον ήλιο, με αυτή τη φύση, με αυτούς τους προγόνους, οι οποίοι όταν δεν τους καταλαβαίνουμε μας εκδικούνται».

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να ζητάμε από τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονταν πριν από εκατό χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόν ανθρώπινο, ο άνθρωπος θα υπερέχει πάντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμπεριέχει τη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι άνθρωποι, οι νεότεροι, έχουν αλλάξει τον εσωτερικό τους κόσμο, λειτουργούν πιο δυναμικά. Εγώ, επειδή έρχομαι σε επαφή πολύ με νέους ανθρώπους, βλέπω ότι έχει αλλάξει ο ρυθμός τους, τον οποίο πολλές φορές δυσκολεύομαι και εγώ να ακολουθήσω. Έχουμε την ψευδαίσθηση, και το λέω πάντα στα νεότερα παιδιά, ότι επικοινωνούμε με το διαδίκτυο. Δεν επικοινωνούν έτσι οι άνθρωποι, απλώς συνεννοούνται. Η επικοινωνία είναι κάτι πιο βαθύ. Αναμετράται η ματιά σου με την αμηχανία του άλλου, εκείνη τη στιγμή παράγεται η ουσιαστική σκέψη» είπε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός για τη νέα γενιά και τη στενή τους σχέση με το διαδίκτυο.

Σε σχόλιο που έκανε για τη σύνδεση των νέων με την τεχνολογία και την πολιτική, είπε: «Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς, λέω ένα παράδειγμα τώρα, πώς πάμε σε ένα μεγάλο μουσείο, βλέπουμε ένα μεγάλο έργο τέχνης, και αντί να κάτσουμε να το θαυμάσουμε, το φωτογραφίζουμε για να το πάρουμε σπίτι μας. Και ξεχνάμε ότι το έργο τέχνης ολοκληρώνεται μέσα μας μόνο όταν το παρακολουθήσουμε με προσοχή και όχι όταν το παγιδεύουμε σε μία εικόνα για να τη δείξουμε ή για να κάνουμε μία φιγούρα ότι πήγαμε κάπου και τα λοιπά. Αυτή είναι η διαστροφή της τεχνολογίας. Οι νέοι, όπως ξέρετε, δεν θέλουν συμβουλές, καθόλου, βαριούνται. Ούτε εμείς θέλαμε όταν ήμασταν νέοι, θέλουν πολύ απλά παραδείγματα. Όταν το δικό μας παράδειγμα είναι αυτό που βλέπουμε, δεν θα ακολουθήσουν εύκολα και κυρίως όταν ο λόγος των πολιτικών για την πολιτική, όπως επισημαίνουν πολλοί, δεν είναι καθόλου γοητευτικός. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι ο λόγος των πολιτικών δεν είναι ιδιαίτερα γοητευτικός. Δεν φταίει ούτε η τεχνολογία ούτε τίποτα, φταίει το κακό μας το κεφάλι που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα».

«Επειδή εμείς είμαστε ένας λαός της Ανατολής ουσιαστικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά, έχουμε σαν βάση την οικογένεια, το πρωτοκύτταρο. Και η οικογένεια είναι κάτι πολύ ζεστό, αλλά πολλές φορές είναι και κάτι πολύ καταστροφικό, διότι σε βαραίνει, σε χαρακτηρίζει πολύ, θέλει να σε κάνει ίδιο, δεν σε αφήνει να ξεφύγεις, να δεις με ορίζοντα το μέλλον και τα λοιπά. Νομίζω ότι κάνει ψηφιακή παρέα το παιδί γιατί δεν βρίσκει ενδιαφέρον στο κοντινό του περιβάλλον. Δεν είναι κάτι που το γοητεύει. Δεν είναι κάτι που ανοίγει τα μάτια του στον ορίζοντα του μέλλοντος. Θα έλεγα κάτι περισσότερο, δεν το αφήνουμε να ονειρευτεί» τόνισε ο κ. Μπέζος και συνέχισε, αναφερόμενος και στην έξαρση βίας στη σημερινή εποχή: «Ο τρόπος που μιλάω εγώ σε μία συνέντευξή μου και τι λέω είναι το ίδιο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον δάσκαλο που διδάσκει. Είπατε πριν ότι είμαστε ακόμα στον μαυροπίνακα ή στο έντυπο και δεν πειράζει αυτό τόσο πολύ, εξαρτάται τι γράφουμε στον μαυροπίνακα και πώς το γράφουμε, και πώς είμαστε ικανοί να το μεταδώσουμε αυτό. Δηλαδή να μεταδώσουμε στα παιδιά μία πνοή για το μέλλον. Είπε ο Πρόεδρος πριν για τη βία των ανηλίκων. Ναι, με τη βία των ενηλίκων δεν ασχολούμαστε. Η Αθήνα κάηκε εκατό φορές, σκοτώνονται μεταξύ τους στην Κρήτη, βόμβες και τα λοιπά, όλα αυτά τα κάνουν ενήλικες, δεν τα κάνουν ανήλικοι. Εμείς δίνουμε πάρα πολλή σημασία στο τι κάνουν οι ανήλικοι, οι οποίοι βλέπουν κάτι και παραδειγματίζονται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Την ευθύνη λοιπόν την έχει η παιδεία με την ευρύτερη έννοια, όχι το σχολείο, όχι οι πέντε ώρες που θα πάει το παιδί στο μάθημα, αλλά τι κάνει στο σπίτι του. Πώς συνομιλεί με τον γονέα του, πώς συνομιλεί με τους φίλους του. Ο εκνευρισμός είναι πολλές φορές άλλοθι, γιατί ο καθένας χρησιμοποιεί κάτι και λέει είμαι εκνευρισμένος, παίρνω ένα πιστόλι και πυροβολώ. Δεν είναι έτσι ακριβώς, θα πρέπει να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Το κυκλοφοριακό σήμερα, ναι, μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο και σύνθετο και παλιό, έχει να κάνει με την πόλη, με τον σχεδιασμό της, με τους δρόμους, με τα μέσα συγκοινωνίας, με τον τρόπο που οδηγούμε και όχι μόνο στην Αθήνα. Αλλά για να γυρίσουμε στο θέμα της βίας που έλεγε πριν ο Πρόεδρος, με τα πιστόλια και τα κουμπούρια και όλα αυτά, υπάρχει μία ψευδαίσθηση ότι όταν χρησιμοποιούμε το όπλο έχουμε μία ηρωική πατίνα. Αυτό είναι δείγμα αγραμματοσύνης και θα έλεγα ότι είναι και δείγμα δειλίας. Συνηθίσαμε στη χρήση των όπλων, τη συνηθίσαμε και το προσπερνάμε και δίνουμε και κάποια έννοια γραφικότητας. Τι ωραία που είναι στην Κρήτη που βαράνε κάποιοι ή τι ωραία που είναι κάπου αλλού που πυροβολούν οι άλλοι. Όχι, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε φορά να βαφτίζουμε παλικαροσύνη τη χρήση των όπλων».

Για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, είπε: «Ο Πρόεδρος έχει δίκιο ότι δεν υπάρχουν ούτε μαγικές λύσεις ούτε λύνονται εύκολα αυτά τα πράγματα, όπως το δημογραφικό. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει ότι δεν μπορούμε να δούμε μπροστά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τους ανθρώπους τους τρομάζει το μέλλον, η ζωή τρέχει τόσο γρήγορα που τους τρομάζει. Εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που βγαίνουμε στη σύνταξη ή έχουν περάσει τα χρόνια δεν θα πρέπει να ακυρώνουμε τη δραστηριότητά μας».

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Μπέζος είπε: «Για τον κύριο Τσίπρα, δεν καταλαβαίνω γιατί γράφεται ένα βιβλίο, ενώ πρόκειται πάλι να ασχοληθεί πολιτικά ενεργά. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το κάνεις σαν απολογισμό όταν πια είσαι σε μία πιο προχωρημένη ηλικία και αφήνεις τον χρόνο να σε βαθμολογήσει με έναν τρόπο. Έχουμε μια τάση να γράφουμε βιβλία και όχι να διαβάζουμε, είναι φοβερό. Αυτό δεν το λέω για τον κύριο Τσίπρα, το λέω γενικότερα και για τον χώρο και για τον δικό μας χώρο. Γράφουν όλοι, γράφουν, γράφουν, αλλά δεν διαβάζουν τόσο πολύ. Καλό θα ήταν να ανοίξουμε και κανένα βιβλίο και να φύγουμε λίγο από το tablet συνέχεια και από το διαδίκτυο και να πάμε στο παλιό βιβλίο, καλό είναι».

Δείτε live το συνέδριο

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε live το συνέδριο Greece Talks του Travel.gr: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τον Γιάννη ΜπέζοΕπιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη έριχνε υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε προστατευμένη ζώνη κοντά στον Αξιό

Οδηγός νταλίκας έστριψε λάθος και εγκλωβίστηκε σε χωματόδρομο στα Τρίκαλα – Δείτε φωτογραφία