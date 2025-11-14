Μητσοτάκης: Ο ελληνισμός και η γλώσσα μας έχει πορεία χιλιάδων ετών – Να έχουμε το θάρρος να πούμε αλήθειες

«Σέβομαι και εκτιμώ τον Γιάννη Μπέζο και γιατί είναι ενεργός πολίτης. Κάθε λαός είναι προϊόν της ιστορικής του διαδρομής. Έχουμε ξεχωριστή θέση χωρίς αυτό να συνεπάγεται μία αυτάρεσκη ελληνική ιδιαιτερότητα.

Το ελληνικό έθνος έχει ιστορία 200 ετών, ο ελληνισμός και η γλώσσα μας, όμως, μία πορεία χιλιάδων ετών.

Έχει σημασία η αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας. Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια αναγνωρίστηκε από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Την κρίσιμη στιγμή η Ελλάδα βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό το πιστώθηκε. Δεν πρέπει να παραδοθούμε σε μία αίσθηση απαισιοδοξίας, αντιλαμβάνομαι γιατί τα νέα παιδιά αισθάνονται σήμερα εγκλωβισμένα, είναι ανάγκη η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, που θα δίνει ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική στους νέους. Αυτή δεν είναι δουλειά μόνο των πολιτικών, αλλά και όλων όσοι βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση, που έχει αυτήν την ώρα με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου, που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα με τίτλο «Greece Talks 2025 – The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».

«Η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση του απρόοπτου είναι η σημαντικότερη αρετή του σήμερα. Οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες και αυτοί επιλέγουν ανάμεσα στους διαθέσιμους» τόνισε στη συνέχεια της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα 4ετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό, αυτός και μόνον αυτός έχει τη δυνατότητα να το ανανεώσει ύστερα από 4 χρόνια».

Είπε ακόμα ότι το ζητούμενο είναι πόσο μπορούν να προσαρμοστούν οι πολιτικοί στις νέες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να είναι μόνο δέκτες εξωτερικών ερεθισμάτων, αλλά και διαμορφωτές των εξελίξεων.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους μπορεί να μειώσει την πιθανότητα του ρουσφετιού. Το ίδιο συμβαίνει με την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να πληρώνονται όσοι δικαιούνται, αφετέρου θα έχουμε δικαιοσύνη, και θα έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που θα στερήσει από κάποιον πολιτικό να χρησιμοποιήσει ένα στρεβλό σύστημα προς όφελός του. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που πρέπει να το αναγνωρίσουμε» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι στο σημερινό τοξικό περιβάλλον της δολοφονίας χαρακτήρων από τρολς του διαδικτύου πείτε μου εσείς ποιος νέος άνθρωπος που έχει προοπτικές και επιλογές θα επιλέξει να πάρει λιγότερα χρήματα και να υποστεί τη βάσανο της δημόσιας διαπόμπευσης και να επιλέξει την πολιτική. «Είναι ψεύτικος ο διαχωρισμός ανάμεσα στον πολιτικό και τον τεχνοκράτη, εγώ πιστεύω πως είμαι και τα δύο», τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι «πρέπει να έχουμε το θάρρος να συγκρουστούμε και να πούμε αλήθειες. Είμαι ικανοποιημένος γιατί έφερα στη Νέα Δημοκρατία τεχνοκράτες, που έγιναν κατόπιν πολιτικοί, πάντα θέλω και χρειάζομαι νέους ανθρώπους».

«Η νέα γενιά δεν ενημερώνεται από την τηλεόραση. Ο τρόπος με τον οποίο είμαστε εξαρτημένοι από το τηλέφωνο μας μάς εμποδίζει να σκεφτούμε να γράψουμε και να διαφωνήσουμε, είναι κάτι που επηρεάζει και τη διδακτική διαδικασία» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός στη συζήτησή του με τον Γιάννη Μπέζο.

«Για μένα το Tik tok ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πολλοί μου έλεγαν πως από κοντά είσαι πολύ διαφορετικός, οι νέοι αναζητούν την αυθεντικότητα και αυτό μου το προσέφερε το Tik tok. Μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τη νέα γενιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε ένα σχολείο και να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό και να μη μου απαντήσουν τα ντολμαδάκια. Ποιος όμως ελέγχει τον αλγόριθμο του Tik tok; Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Δημοκρατία μας. Ναι δεν μπορούμε να πούμε πως θα επικοινωνήσουμε με τη νέα γενιά, εάν δεν αντιληφθούμε με ποιο τρόπο επικοινωνεί η νέα γενιά. Από την άλλη, υποκατάστατο για την προσωπική επαφή δεν έχω βρει ακόμα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα από την κατάχρηση των social media, που άπτονται της ψυχικής υγείας των παιδιών και είναι κάτι, που θα απαιτήσει και κυβερνητική παρέμβαση» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Όταν έχεις ένα εθνικό σύστημα παιδείας έχεις βασικές παραμέτρους και μία υποχρέωση να εκσυγχρονίζεις το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να το κάνεις πιο ενδιαφέρον, είπε στη συνέχεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσέθεσε ότι «έχουμε κάνει αρκετά βήματα ως προς αυτό για παράδειγμα και με τους διαδραστικούς πίνακες. Τι θα πρέπει να κάνει το σχολείο; Να κινητοποιήσει την περιέργεια. Απαγορεύσαμε τα κινητά, είμασταν από τις πρώτες χώρες και όμως το καταφέραμε. Πάνω από όλα το σχολείο πρέπει να προσφέρει εμπειρίες. Η υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει σε δύο εβδομάδες μία σειρά επιλογών για το πώς το Λύκειο δεν θα μετατρέπεται σε ένα εργοστάσιο παραγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να πούμε τι θα κάνουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι σαφές ότι αυτός είναι ένας αδιάβλητος και αξιοκρατικός θεσμός. Μη σπεύσουμε να πετάξουμε στον Καιάδα και να απορρίψουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, χρειάζεται διάλογος με την κοινωνία για να γίνουν αυτές οι αλλαγές».

