Μνημόνιο-Συνεργασίας-υπέγραψαν-ΒΕΘ-και-ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υπέγραψαν οι πρόεδροι του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος και της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς.

Με την υπογραφή του μνημονίου, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο φορέων να ενώσουν τις δυνάμεις τους, αξιοποιώντας τη μεταξύ τους συνεργασία για την ενίσχυση των κοινών τους στόχων και τη διαμόρφωση προτάσεων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, στοχεύει στην εξασφάλιση της τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή ενός προγράμματος δράσεων και συνεργειών σε αντικείμενα ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων – μελών του επιμελητηρίου και ειδικότερα σε πεδία του βιοτεχνικού οικοσυστήματος και της μεταποίησης.

Μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεργασίας αφορά: