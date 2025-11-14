Ν/σ για τον εκσυγχρονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ – Θετικές οι αξιολογήσεις των φορέων

Θετικές ήταν οι αξιολογήσεις των φορέων για το νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ.

Οι φορείς υπέβαλαν τις προτάσεις τους κατά την ακρόασή τους στο νομοσχέδιο για τον «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της “Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)” και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης – EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)» στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Ο αρμόδιος υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε τις θετικές αξιολογήσεις του σχεδίου νόμου, λέγοντας ότι αυτό αποδεικνύει το γεγονός της πραγματικής διαβούλευσης που προηγήθηκε. Ο υφυπουργός, τόνισε ότι ο στρατηγικός άξονας της κυβέρνησης για το νομοθετικό πλαίσιο των ΜΜΕ είναι να σταματήσει να υφίσταται η προσωρινότητα και η αβεβαιότητα.

Επικεντρώνοντας στη νομοθετική πρωτοβουλία για την ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση είχε να έρθει 12 χρόνια νομοσχέδιο και είχε να πάρει έστω και ένα ευρώ ο κάθε εργαζόμενός της πολλά περισσότερα χρόνια».

Ο υφυπουργός, υπογράμμισε την αντίστιξη μεταξύ των τοποθετήσεων των εκπροσώπων των φορέων με τις επί της Αρχής τοποθετήσεις – επικρίσεις που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπή.

Χαρακτηριστικά, στις αιτιάσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης για το Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ ΕΡΤ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «ουδείς εκ των φορέων, ακόμα και των εργαζομένων στην ΕΡΤ δεν εναντιώθηκε σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία» και συμφώνησαν όλοι πως ήταν αναγκαία.

Για την δημιουργία του Συμβουλίου της Αυτορρύθμισης που η αντιπολίτευση το χαρακτήρισε «ευχολόγιο και αόριστο», ο υφυπουργός παρέπεμψε σε όσα ανάφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου που σημείωσε ότι «όλες οι χώρες, μόνο η Ελλάδα δεν το είχε και θα φέρει ισορροπία».

Για τις δυνατότητες που παρέχονται για την αξιοποίηση του Αρχείου της ΕΡΤ, τη συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας, που η αντιπολίτευσης τα είδε ως «ύποπτα», ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις αξιολογήσεις των ίδιων των φορέων που όπως ανέφερε «κανείς και κυρίως διοίκηση και εργαζόμενοι της ΕΡΤ αυτά δεν τα κατήγγειλε».

Ο υφυπουργός, πρόσθεσε μάλιστα ότι «ακούω με ενδιαφέρον τις προτάσεις για συμμετοχή των εργαζομένων, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με αυτό αντίθετα θα σας έλεγα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των εργαζομένων τόσο το καλύτερο είναι, όμως αυτή έχει να κάνει και με τις προβλέψεις της ΕΡΤ ΑΕ και η ίδια θα πρέπει αυτά να επιλύσει».

Για τις διατάξεις που αφορούν τους ελέγχους σχετικά με την κρατική διαφήμιση ο υφυπουργός επισήμανε ότι μετά την καθιέρωση των Μητρώων και της δημοσιοποίησης τώρα τίθενται δύο ακόμη εχέγγυα αυτό της Αρχής Διαφάνειας για του φορείς που εάν εκείνη δεν τις εγκρίνει δεν θα πληρώνονται. Επίσης και το ΕΣΡ που θα ελέγχει τα ΜΜΕ. Βάζουμε είπε «φίλτρα στους κανόνες, ήδη όλες οι δαπάνες προβολής ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το νέο νομοσχέδιο, θα λαμβάνει υπόψιν του κατά την ελεγκτική διαδικασία και αυτά που προβλέπονται και υιοθετούνται από την ευρωπαϊκή Οδηγία».

Στην πρόταση των εργαζομένων της ΕΡΤ για αύξηση του Τέλους από τα 3 ευρώ που είναι σήμερα, είπε ότι «προσωπικά αλλά και η Κυβέρνηση θεωρούμε ότι πολύ σωστά έχουμε το χαμηλότερο ποσό στην Ευρώπη, το ποσό αυτό φτάνει στην ΕΡΤ για να καλύπτει τις ανάγκες της αλλά και από αυτό να είναι πλεονασματική και να δίνει και μέρισμα στους εργαζόμενους της» και ξεκαθάρισε «πως αύξηση του Τέλους δεν θα γίνει».

Για την αύξηση των μελών του ΔΣ από 7μελές σε 9μελές, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι αυτό δικαιολογείται για το μέγεθος της ΕΡΤ, πρόσθεσε πως για την διοίκηση πλέον δημιουργήθηκε με την επιλογή μέσω ΑΣΕΠ μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της ώστε να μην έχουμε υπουργικούς διορισμούς και πρόσθεσε ότι τα δύο πρόσθετα μέλη δεν είναι άσχετοι αλλά ο ένας θα είναι καθηγητής ΜΜΕ και ο έτερος οικονομολόγος.

Σχετικά με το bonus – κίνητρο επίτευξης στόχους, ο υφυπουργός επισήμανε ότι «οι μόνοι που εξαιρούνται οι συμβασιούχοι έργου όχι οι υπόλοιποι συμβασιούχοι και αυτό γιατί στο Δημόσιο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία να λαμβάνουν bonus όσοι έχουν μια σύβαση έργου». Ο αριθμός των συμβάσεων έργου είπε ότι καθορίζεται από το ΔΣ της ΕΡΤ και πρόσθεσε πως «εμείς έχουμε αιτηθεί περισσότερους διορισμούς μόνιμων εργαζομένων, είμαστε σε μια διαδικασία με το υπουργείο Εσωτερικών»

Για το επίδομα του ανθυγιεινού, ο υφυπουργός είπε ότι «είμαι θετικός, έχει συμφωνήσει και το υπουργείο Οικονομικών αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιοι θα το λάβουν, γιατί έχει ειπωθεί λίγο μαξιμαλιστικά, αλλά με λογική θα βρεθεί».

Για τη διατήρηση του ασυμβίβαστου μεταξύ μέλους διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή του σε συμβούλιο εργαζομένων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «είναι απαραίτητη για λόγους θεσμικής εξασφάλισης της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, γι’ αυτό σκοπίμως και δεν το καταργούμε».

Στην πρόταση σύστασης Ταμείου Αλληλοβοηθείας στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «υπάρχει συγκεκριμένη τεκμηρίωση που για τεχνικούς και νομικούς λόγους δεν μπορεί να δημιουργηθεί, είναι ένα θέμα όμως που μπορούμε να το δούμε με κάποια άλλη μορφή από την προτεινόμενη και σε επόμενο νομοσχέδιο να προσχωρήσουμε εάν έχουμε την έγκριση από τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία όμως».

Ο υφυπουργός, για τα θέματα της ελευθερίας του Τύπου και Κράτους Δικαίου με όσα κατά καιρούς αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους διάφορες οργανώσεις, είπε ότι η κυβέρνηση αυτή ήταν που κατάργησε την απλή δυσφήμιση, όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, με διάλογο δημιουργήθηκε το Κέντρο Ασφάλειας των δημοσιογράφων, με διάλογο θέσαμε όρους για την ασφάλεια των δημοσιογράφων σε εμπόλεμες περιοχές, με διάλογο ολοκληρώθηκαν δύο συλλογικές συμβάσεις, ο Κώδικάς Δεοντολογίας, η κατάργηση του ιδιωνύμου και πιέζουμε και ενθαρρύνουμε για πολύ περισσότερα.

Θετικές οι αξιολογήσεις των φορέων για το ν/σ για την ΕΡΤ

Νωρίτερα, κοινή θετική ήταν η συντεταγμένη της αξιολόγησης των διατάξεων του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Συντακτών και Ιδιοκτητών ΜΜΕ. Επισήμαναν την εκτεταμένη διαβούλευση που προηγήθηκε καθώς αναγνώρισαν ότι πολλές από τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους ενσωματώθηκαν στο παρόν σχέδιο νόμου. Ιδιαίτερα θετικές, ήταν οι αναφορές των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας αλλά και όλων των Ενώσεων Συντακτών και Ιδιοκτητών ΜΜΕ για την στήριξη του Παρατηρητηρίου για τα slapps.

Τομές χαρακτηρίσθηκαν οι διατάξεις για την εθνική στρατηγική για την Παιδεία, για τη συντακτική ελευθερία, για το Συμβούλιο των ΜΜΕ και για το Συμβούλιο κατά της Παραπληροφόρησης με τις οποίες όπως αναφέρθηκε αλλάζει το τοπίο των ΜΜΕ.

Εξαιρετικά θετικές, επίσης, αναγνωρίστηκαν οι ρυθμίσεις για την υποχρεωτική δημοσίευση των κρατικών ενισχύσεων αλλά και την δυνατότητα για ενίσχυση του 2% που ΕΔΟΕΑΠ.

Ειδικά για τις διατάξεις που αφορούν την ΕΡΤ και αποτελεί τον ένα από τους πυλώνες του νομοσχεδίου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νομοσχέδιο καλύπτει πολλά πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την λειτουργία της. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σχετικά με την είσπραξη του Ανταποδοτικού Τέλους από τους παρόχους της ενέργειες που όπως σημείωσε επί χρόνια η εισπραξιμότητά τους ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΡΤ αναγνώρισαν και αυτοί από την πλευρά τους τις θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου όπως για την εισπραξιμότητα του Τέλους Ανταποδοτικότητας υπέρ της ΕΡΤ, το bonus επίτευξης στόχων, για τα μουσικά σύνολα, ενώ παράλληλα επανάφεραν προτάσεις με διεκδικήσεις τους, μεταξύ των οποίων την εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, την αναγνώριση προϋπηρεσίας.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΣΡ Γιάννης Πολίτης, χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία με την κυβέρνηση καθώς ενσωματώθηκαν οι προτάσεις της Αρχής. Ο κ. Πολίτης, αποσαφήνισε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι το ΕΣΡ δεν έχει αρμοδιότητα εποπτείας σε έντυπα Μέσα και των ενημερωτικών Ιστοσελίδων όπως και δεν έχει κάνει ποιοτικό έλεγχο πολιτικού περιεχομένου εκτός εάν προσβάλουν και θίγουν προσωπικότητες και δικαιώματα. Επισήμανε πως η ΕΡΤ δεν έχει παραβάσεις στο θέμα της πολυφωνίας γι’ αυτό δεν έχει και ποινές.

