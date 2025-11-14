ΟΔΔΗΧ:-Ολοκληρώθηκαν-οι-εκδόσεις-ομολόγων-του-Δημοσίου-για-το-2025

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανακοίνωσε ότι η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για τη 19η Νοεμβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, οι εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025 έχουν ολοκληρωθεί.

Η αγορά ομολόγων

Την Παρασκευή η αγορά ομολόγων κινήθηκε με το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη απόφαση της Fitch για αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,26% έναντι 2,69% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να περιορίζεται στο 0,57%.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της προγραμματισμένης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η οποία θα είναι και η τελευταία για το 2025.