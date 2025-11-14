Οι-εταιρείες-τεχνητής-νοημοσύνης-παραδέχονται-πλέον-ανοιχτά-ότι-φοβούνται-μια-«φούσκα»

Ανώτατα στελέχη τεχνολογικών εταιρειών δήλωσαν στο CNBC ότι ανησυχούν πως δημιουργείται φούσκα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας ότι πράγματι υπάρχει σκεπτικισμός μέσα στη βιομηχανία σχετικά με τις εκτοξευόμενες αποτιμήσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αγορές έρχονται αντιμέτωπες με την ιδέα ότι πάρα πολύ κεφάλαιο κατευθύνεται προς την «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης, θολώνοντας τις προοπτικές εσόδων και πραγματικών κερδών, και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις υψηλές αποτιμήσεις.

Μέχρι τώρα, οι προειδοποιήσεις για υπερεκτεταμένες αποτιμήσεις προέρχονταν κυρίως από επενδυτές και ηγέτες του χρηματοοικονομικού τομέα. Ο David Solomon της Goldman Sachs και ο Ted Pick της Morgan Stanley έχουν προειδοποιήσει για πιθανές διορθώσεις, καθώς οι αποτιμήσεις ορισμένων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά.

Οι ανησυχίες αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα από τον διάσημο επενδυτή του «The Big Short», Michael Burry, ο οποίος αυτή την εβδομάδα κατηγόρησε μεγάλους παρόχους υποδομών και cloud για τεχνητής νοημοσύνης —τους λεγόμενους hyperscalers— ότι υποτιμούν τα έξοδα απόσβεσης στα τσιπ. Ο Burry προειδοποίησε ότι τα κέρδη εταιρειών όπως η Oracle και η Meta μπορεί να είναι σημαντικά υπερεκτιμημένα. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει θέσεις put ενάντια σε Nvidia και Palantir.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα και διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών που οι ίδιοι αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σε συνεντεύξεις στο CNBC στο τεχνολογικό συνέδριο Web Summit στη Λισαβόνα.

«Νομίζω ότι οι αποτιμήσεις είναι αρκετά υπερβολικές σε αρκετές περιπτώσεις, και πιστεύω ότι υπάρχουν σημάδια μιας φούσκας στον ορίζοντα», δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ο Jarek Kutylowski, CEO της γερμανικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης DeepL.

Παρόμοιο συναίσθημα εξέφρασε και ο CEO της Picsart, Hovhannes Avoyan: «Βλέπουμε πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να συγκεντρώνουν τεράστιες αποτιμήσεις χωρίς κανένα έσοδο», δήλωσε ο Avoyan στο CNBC την Τρίτη, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί «ανησυχία».

Η αγορά αποτιμά μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν «μόνο λίγο θόρυβο και vibe revenue», είπε, αναφερόμενος σε εταιρείες που χρηματοδοτούνται παρόλο που έχουν ελάχιστες πωλήσεις.

Ο όρος vibe revenue αποτελεί λογοπαίγνιο με το vibe coding, έναν όρο που αναφέρεται στη χρήση AI για προγραμματισμό χωρίς βαθιά τεχνική εξειδίκευση.

Η ζήτηση για AI αυξάνεται

Παρότι υπάρχουν ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, ο τεχνολογικός κλάδος παραμένει αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο CEO της Lyft, David Risher, δήλωσε ότι υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία δεδομένου του πιθανού αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αναγνώρισε και τους κινδύνους.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, βρισκόμαστε απολύτως μέσα σε μια χρηματοοικονομική φούσκα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι δεν είναι; Γιατί αυτή είναι απίστευτη, μεταμορφωτική τεχνολογία. Κανείς δεν θέλει να μείνει πίσω.»

Ο Risher υποστήριξε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη χρηματοοικονομική φούσκα και στις βιομηχανικές προοπτικές.

«Τα data centers και όλη η δημιουργία μοντέλων, όλα αυτά θα έχουν πολύ, πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, επειδή είναι μεταμορφωτικά. Κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Τη βελτιώνουν… Από την άλλη πλευρά, το χρηματοοικονομικό κομμάτι είναι λίγο ριψοκίνδυνο αυτή τη στιγμή.»

Οι CEOs αναφέρθηκαν επίσης στις εκτιμήσεις τους για τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις το 2026, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το τι πρόκειται να συμβεί.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουν πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει μαγικά πράγματα στις επιχειρήσεις, και… ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι σε άλλο επίπεδο όσον αφορά την αποδοτικότητα», είπε ο Kutylowski.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις «παλεύουν να υιοθετήσουν» την τεχνητή νοημοσύνη. «Θα προχωρήσουμε περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι κάθε επιχείρηση, κάθε οργανισμός, το έχει κατανοήσει πλήρως», δήλωσε.

Το βασικό προϊόν της DeepL είναι ένα εργαλείο μεταφραστικής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρόσφατα λάνσαρε έναν πιο γενικό «agent» σχεδιασμένο να μπορεί να εκτελεί εργασίες εκ μέρους των εργαζομένων.

Ο Francois Chadwick, οικονομικός διευθυντής της Cohere —μιας εταιρείας που επίσης εστιάζει σε επιχειρησιακή τεχνητή νοημοσύνη— δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι «η ζήτηση βρίσκεται σίγουρα εκεί».

Προοπτική επενδύσεων $4 τρισ.

Παρά τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις και τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης. Έκθεση της εταιρείας venture capital Accel που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι η δημιουργία νέας χωρητικότητας data centers για AI αναμένεται να φτάσει τα 117 γιγαβάτ μέχρι το 2030 — ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες τα επόμενα 5 χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση της Accel, θα απαιτηθούν περίπου 3,1 τρισ. δολάρια σε έσοδα για να αποπληρωθούν αυτές οι δαπάνες.

Ήδη φέτος, έχουν ανακοινωθεί μια σειρά συμφωνιών αξίας δισεκατομμυρίων από εταιρείες όπως η Nvidia και η OpenAI, καθώς επιδιώκουν να αναπτύξουν χωρητικότητα data centers σε όλο τον κόσμο για να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

Ο Philippe Botteri, partner της Accel, δήλωσε ότι τρεις βασικοί παράγοντες θα οδηγήσουν αυτά τα έσοδα — πιο ισχυρά μοντέλα AI που απαιτούν χωρητικότητα για εκπαίδευση, η χρήση νέων υπηρεσιών AI και η «επαναστατική άνοδος των agents στις επιχειρήσεις».

Ο όρος «agentic» χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν αυτόματα εργασίες για λογαριασμό χρηστών.

Αλλά δεν πιστεύουν όλοι ότι αυτός ο τεράστιος όγκος δαπανών είναι απαραίτητος.

Ο Ben Harburg, managing partner της Novo Capital, λέει ότι τα ποσά που συζητούνται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για μελλοντικές επενδύσεις ίσως είναι υπερβολικά.

«Ακούμε αυτούς τους τρελούς αριθμούς στους τίτλους για το πόση ενέργεια θα χρειαστεί, πόσα τσιπ θα χρειαστούν, αλλά νομίζω ότι μάλλον υπάρχει περισσότερη φούσκα που δημιουργείται εκεί, παρά στο κομμάτι του προϊόντος», δήλωσε ο Harburg στο CNBC την Τρίτη.

«Νομίζω ότι αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι πιθανότατα υπήρξε υπερβολικός ενθουσιασμός γύρω από τα data centers. Ακόμα και ο Sam [Altman], νομίζω, θα παραδεχόταν ιδιωτικά ότι χρειάζονται λιγότερα τσιπ από όσα αρχικά υπολόγιζαν, λιγότερο κεφάλαιο και λιγότερη ενέργεια.»