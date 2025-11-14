ΟΤΕ:-Συνεχίζει-τις-επενδύσεις-και-βάζει-υψηλότερα-τον-πήχη-για-το-2025

To ορόσημο της πώλησης της TKRM, το έκτακτο μέρισμα και η στρατηγική επέκτασης ως απάντηση στον ανταγωνισμό.

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές ανάπτυξης του ΟΤΕ, με αρωγό το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο οπτικών ινών και 5G SA, την συνδρομητική αλλά και τον τομέα του ΙCT που δεν δείχνει να υποχωρεί μπροστά στην επικείμενη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα ο Οργανισμός, έχοντας αποτάξει τα βαρίδια του παρελθόντος μετά και την πώληση της θυγατρικής στην Ρουμανία, συνεχίζει να απαντά με συνδυαστικές υπηρεσίες στον ανταγωνισμό και να προωθεί νέες λύσεις συνδεσιμότητας, όπως το Fixed Wireless Access.

Τα παραπάνω ανέφερε η διοίκηση του ΟΤΕ κατά το χθεσινό conference call με τους αναλυτές. «Το αποτύπωμα μας στο FTTH αυξάνεται σημαντικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, τονίζοντας ότι στο τρίτο τρίμηνο καταγράφηκαν ισχυρές νέες προσθήκες που έφτασαν τους 38 χιλ. συνδρομητές. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται πλέον σε 509 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 22% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων.

Συνεχίζονται οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες

Ενισχυτικά στην αύξηση των συνδρομητών λειτούργησε και το κουπόνι επιδότησης Gigabit Voucher, το οποίο αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Στην αύξηση των FTTH συνδέσεων αναμένεται να συμβάλλει δυνητικά και το σχέδιο αποχαλκοποίησης της χώρας που αρχίζει να τίθεται σταδιακά σε ισχύ σε συγκεκριμένες περιοχές. H μεταφορά πελατών μάλιστα από τον χαλκό στην οπτική ίνα, σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, αναμένεται να επιδράσει θετικά στο μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU).

Παράλληλα με τους συνδρομητές βέβαια, ο οργανισμός συνεχίζει τις επενδύσεις του, οι οποίες θα φτάσουν φέτος τα 600 εκατ. ευρώ ώστε να αυξήσει και το ποσοστό των πελατών που έχουν πρόσβαση στην υποδομή οπτικών ινών, το οποίο σήμερα φτάνει στο 47%. Όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 περίπου 2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, επισημαίνοντας ότι ο αρχικός στόχος παραμένει στα 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025 και στα 3,5 εκατ. νοικοκυριά μέχρι το 2030.

Πέρα από τα δίκτυα οπτικών ινών βέβαια, ιδιαίτερη απήχηση φαίνεται να έχει και η λύση Fixed Wireless Access στην οποία επενδύει ο οργανισμός. Να θυμίσουμε ότι ο ΟΤΕ είναι ο μόνος εκ των τριών παρόχων που έχει εγκαινιάσει το 5G SA το οποίο στηρίζει την υπηρεσία FWA, με την κάλυψη να φτάνει ήδη στο 70%. Όσο για τους συνδορμητές του FWA αριθμούν ήδη τις 33 χιλ.

Στην περίπτωση της κινητής καθοριστική είναι η μετακίνηση συνδρομητών από την καρτοκινητή στα πακέτα συμβολαίου, αλλά και η αναβάθμιση των συμβολαίων σε απεριόριστα πακέτα. Ερωτηθείς ο κ. Νεμπής για την αύξηση κατά 2,6% του μηνιαίου παγίου στα προγράμματα συμβολαίου κινητής, στην οποία και προχωρά ο ΟΤΕ από 1η Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι αντιπροσωπεύει μόλις 0,5 ευρώ το μήνα και αντισταθμίζεται με επιπλέον προσφορές.

Οι προοπτικές του ICT και της συνδρομητικής

Πεδίο έντονης δραστηριότητας αποδεικνύεται και ο τομέας του ICT o οποίος αυξήθηκε για ακόμα ένα τρίμηνο, παρά την εκπνοή των έργων του ΤΑ, με τον επικεφαλής του ΟΤΕ να σημειώνει ότι αυξάνονται οι διεθνείς συνεργασίες και η ανάλυψη έργων σε διεθνείς οργανισμούς.

Η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί και στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης με τα μέτρα κατά της πειρατείας να αποδίδουν ήδη καρπούς καθώς τα έσοδα από τις εν λόγω υπηρεσίες κατέγραψαν διψήφια αύξηση εσόδων. Παράλληλα η διοίκηση εκτίμησε ότι η προγραμματισμένη κατάργηση του ειδικού φόρου 10% για την συνδρομητική τηλεόραση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα διευκολύνει τη μετάβαση σε νόμιμες υπηρεσίες ενισχύοντας περαιτέρω και τη θέση του ΟΤΕ στην αγορά.

Χάρη στην επιδόσεις στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αλλά και στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς, η διοίκηση εκτίμησε ότι τα κέρδη προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων θα αυξηθούν κατά περίπου 2%.

Έκτακτο μέρισμα

Ορόσημο βέβαια για την συνέχεια αποτελεί και η πώληση της Telekom Romania Mobile, καθώς επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του, όπως επεσήμαναν τα στελέχη του. «Ο ΟΤΕ αποχωρεί από μια ζημιογόνο δραστηριότητα και εφεξής θα έχει σημαντική ετήσια εξοικονόμηση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CFO του Ομίλου, Μπάμπης Μαζαράκης. Επεσήμανε δε, ότι στο πλαίσιο της πώλησης, οι μέτοχοι θα λάβουν έκτακτο μέρισμα 0,10 ευρώ, ενώ έγινε γνωστό και πως ανεβαίνει το guidance στα 530 εκατ. ευρώ για τις ελεύθερες ταμειακές ροές το 2025, από 460 εκατ.ευρώ προηγουμένως. Να θυμίσουμε ότι όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, η διανομή του πρόσθετου μερίσματος 0,1 ευρώ ανά μετοχή, θα γίνει 30 Δεκεμβρίου 2025.