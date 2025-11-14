Πιερρακάκης-στο-bloomberg:-Στόχος-το-χρέος-να-πέσει-κάτω-από-το-120%-μέχρι-το-2030

Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την ήδη πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στο - TV.

Ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα υποχωρήσει κάτω από το 120% μέχρι το 2030.

«Στόχος μας είναι να είμαστε επιθετικοί στη μείωση του χρέους» τόνισε ο υπουργός, ο οποίος επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης όσο αφορά την ανάπτυξη είναι να κυμανθεί στο 2,4% το 2026, πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τις αγορές ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία και στα πρωτογενή πλεονάσματα.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «εντυπωσιακή ανάκαμψη» της ελληνικής οικονομίας, που έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της κρίσης και των μνημονίων.

Στην ερώτηση εάν την χρονιά των εκλογών η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε δαπάνες ως είθισται, ο υπουργός τόνισε ότι πολλά επιτεύγματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης όπως το γεγονός ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα νούμερα που καταγράφονταν πριν από την κρίση, αλλά και η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, επιτρέπει στην κυβέρνηση να έχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για επιπλέον ανακοινώσεις μέτρων.

Στην ερώτηση εάν θα υποστηρίξει κάποιον Έλληνα για να αναλάβει αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Πιερρακάκης ανέφερε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει επάνω στο συγκεκριμένο, τόνισε ωστόσο ότι θα ήθελε να δει πολλούς Έλληνες σε θέσεις ευρωπαϊκώνς οργανισμών, επειδή αυτό θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι αποτελεί ένα «success story».

Αναφερόμενος στην δημόσια πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τόνισε πως είναι αισιόδοξος ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα με την ελληνική κυβέρνηση να την υποστηρίζει πλήρως. Τόνισε ότι η χώρα θέλει να δει περισσότερες επενδύσεις -αναφέρθηκε και στην συμμετοχή της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank- γι’ αυτό και η πρόταση της Euronext «είναι πολύ σοβαρή για εμάς» κατέληξε.