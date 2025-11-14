Πλεύρης:-Οπλοκατοχή-υπό-αυστηρούς-κανόνες-και-μόνο-για-το-σπίτι

Υπέρ της οπλοκατοχής, υπό αυστηρούς κανόνες και μόνο στο πλαίσιο του σπιτιού για αυτοπροστασία τάχθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο Mega, ο υπουργός ανέφερε πως: «Η οπλοκατοχή κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι με πολύ αυστηρούς κανόνες, όχι να μην υπάρχει. Προφανώς να υπάρχει αλλά με πολύ αυστηρούς κανόνες και μόνο για την οικία. Δεν είμαι οπαδός των πολλών όπλων».

«Το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, προφανώς το έχεις. Είτε έχεις όπλο, είτε δεν έχεις όπλο», σημείωσε.

Ενώ ανέφερε πως και στην επαρχία υπάρχουν αρκετά κυνηγετικά όπλα.

«Αν τα όπλα χρησιμοποιούνται από κόσμο που δεν ξέρει, είναι επικίνδυνο, όπως και την λογική να έχω ένα όπλο και να κυκλοφορώ έξω στο δρόμο, δεν την υπερασπίζεται κανείς. Και ο Άδωνις νομίζω το έθεσε σε μια βάση ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, ώστε να μπορεί κάποιος να αμυνθεί. Εκεί νομίζω πως δεν διαφωνεί κανείς. Εγώ συμφωνώ στο δικαίωμα άμυνας ενός της οικίας προφανέστατα», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Επίσης, για το δικαίωμα της αυτοπροστασίας σημείωσε πως «εγώ πιστεύω πως όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην οικία σου είτε με όπλο είτε χωρίς, δεν μπορεί μετά να πηγαίνεις στα δικαστήρια. Η δική μου άποψη είναι ότι όπλα θα δώσεις με πολύ αυστηρούς περιορισμούς, γιατί το όπλο σου δίνει μια τέτοια εξουσία, που αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά μπορεί να έχεις είτε ατυχήματα ή να βρεθούμε σε συνθήκες να χάνονται ζωές».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Πλεύρη:

