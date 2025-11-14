Ποια-είναι-η-trek-development-που-μπαίνει-τη-Δευτέρα-στην-Εναλλακτική-Αγορά-του-ΧΑ

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο ταμπλό της Εναλλακτικής Αγοράς, της εταιρείας Trek Development.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, στις 17.11.2025 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 7.865.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,20 εκάστης στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς, ΕΝ.Α. PLUS, του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στις 13.11.2025 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η «Koubaras Ltd».

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής στα αγγλικά και ελληνικά θα είναι TREK, με λατινικούς χαρακτήρες.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι €1,40 ανά μετοχή.

Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε 6.500.000 μετοχές ενώ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 7 Οκτωβρίου, εκδίδοντας 1.365.000 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,2 ευρώ, πουθ διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ιδιωτικούς επενδυτές με τιμή διάθεσης στο 1,4 ευρώ.

Το who is who της Trek Debelopment

H TREK Development ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα και διατηρεί γραφεία στην Θεσσαλονίκη και στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι διττή. Ασχολείται αφενός με την ανάπτυξη – ωρίμανση, χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη έργων υποδομής (project development & finance), αφετέρου με την υλοποίηση έργων στον κλάδο της έξυπνης ενέργειας- εξοικονόμησης, έξυπνης διαχείρισης υδάτων και έξυπνων πόλεων.

Η εξέλιξη

1995- Η TREK Development Α.Ε. (πρώην TREK Consulting Ε.Π.Ε.) ιδρύεται στην Αθήνα από τους Θωμά και Ντίνο Παπαπολύζο. Η Εταιρεία αρχικά προσανατολίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – ΤΠΕ (στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο), καθώς και στην εφαρμογή τους για τη βελτίωση της απόδοσης επιχειρήσεων και οργανισμών. Πρωτοπορώντας στον χώρο των ΤΠΕ, η Εταιρεία είναι η πρώτη που σχεδιάζει και αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), δημοπρασιών μέσω διαδικτύου και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες σε μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, με εντυπωσιακά αποτελέσματα και σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοσή τους και την εξοικονόμηση κόστους.

1997- Οι υπηρεσίες στρατηγικής και οργάνωσης αναπτύσσονται στην Εταιρεία. Η TREK Development Α.Ε. αναλαμβάνει σημαντικά έργα για ελληνικά Υπουργεία, υπηρεσίες της Ε.Ε. και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα οποία επικεντρώνονται στα θεμέλια κάθε επιχείρησης: την ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού με σαφώς διατυπωμένη αποστολή, όραμα και στόχους, και την ανάγκη για καλά σχεδιασμένες διαδικασίες.

2002- Αναπτύσσονται περαιτέρω οι υπηρεσίες μάρκετινγκ και επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια αυτόνομη δέσμη υπηρεσιών. Η TREK Development Α.Ε. παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καθώς και σε άλλους κλάδους και κυβερνητικούς φορείς.

2003- Η Εταιρεία σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα Βαλκάνια και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ιδρύεται υποκατάστημα στην Κεντρική Ελλάδα (Καρδίτσα), καθώς και γραφεία στη Βουλγαρία (Σόφια), Σερβία (Βελιγράδι) και Κύπρο (Λεμεσός). Παράλληλα εξαγοράζει το 50% της συνδεδεμένης (θυγατρικής) εταιρίας HYPERTECH ABEE που δραστηριοποιείται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και την Καινοτομία.

2005- Η TREK Development Α.Ε. κατατάσσεται στις 5 κορυφαίες Ελληνικές εταιρείες συμβούλων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε όρους αναγνωρισιμότητας και σε ρυθμό ανάπτυξης.

2006- Η TREK Development Α.Ε. αποκτά το 50% των μετοχών της HYPERTECH από την OMIKRON Group/DDB Advertising Athens, και πλέον είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της εταιρείας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου (Enterprise Content Management). Επιπλέον η TREK Development Α.Ε. αγοράζει οικόπεδο, με στόχο την ανέγερση των νέων γραφείων της κατά μήκος της Αττικής Οδού, πλησίον του κόμβου της Λεωφ. Κηφισίας στο Μαρούσι, Αττική.

2007- Η Εταιρεία συστήνει γραφεία στο Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η περαιτέρω γεωγραφική επέκταση και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στις Βρυξέλλες.

2013- Η Εταιρεία επεκτείνει τις υπηρεσίες και δραστηριότητές της με αναπτυξιακά έργα στη Μέση Ανατολή (Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος).

2015- Η Εταιρεία συστήνει γραφεία στο Μόναχο.

2017- Η επωνυμία της Εταιρείας αλλάζει από TREK CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με δ.τ. TREK Consulting) σε ΤRΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. TREK Development AE), με σκοπό να αντιπροσωπεύει καλύτερα τις νέες δραστηριότητες & στόχους της εταιρίας (αστικές αναπλάσεις, ανάπτυξη έργων, χρηματοδότηση έργων, υποδομές).

2020-2021- Σε στρατηγική συνεργασία με την UEFA, η Εταιρεία σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί διεθνή έργα στον τομέα του αθλητισμού, με έμφαση στην ισότητα των φύλων και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

2023-2024- Η TREK Development Α.Ε. υπογράφει τις πρώτες συμβάσεις στον τομέα υλοποίησης κατασκευαστικών έργων με έργα σχετικά με προμήθεια-εγκατάσταση υδρομέτρων και συστημάτων τηλεμετρίας μεγάλης κλίμακας, καθώς και με ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια.

*Δείτε το ενημερωτικό της Trek Development στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”