Πτώση-στις-Ευρωαγορές-καθώς-οι-επενδυτές-ανησυχούν-για-«φούσκα»-στην-τεχνητή-νοημοσύνη

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με σημαντικές απώλειες την Παρασκευή (14/11), καθώς οι ανησυχίες για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη και για την παγκόσμια οικονομία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση άνω του 1% στις 574,81 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να σημειώνουν σημαντικές απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,15% στις 9.698,37 μονάδες, στη Γερμανία ο DAX σημείωσε πτώση κατά 0,69% στις 23.876,55 μονάδες, ενώ και στη Γαλλία ο CAC 40 κινήθηκε πτωτικά καταγράφοντας απώλειες 0,76% στις 8.170,09 μονάδες.

Όσον αφορά τις περιφερειακές αγορές, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB κατέγραψε σημαντικές απώλειες 1,70% στις 43.994,69 μονάδες. Παράλληλα, στην Ισπανία, ο ΙΒΕΧ 35 κινήθηκε εξίσου πτωτικά σημειώνοντας απώλειες 1,40% στις 16.345,90 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Stoxx Technology, ο περιφερειακός τεχνολογικός δείκτης, υποχώρησε κατά 1,4%, ακολουθώντας τις απώλειες στη Wall Street την προηγούμενη ημέρα, όπου οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ευρείας ρευστοποίησης.

Στις εταιρείες οι μετοχές της Infineon (-1,6%), της SAP (-3,2%) και της BE Semiconductor (-1,8%) είχαν από τις χειρότερες αποδόσεις.

Η SAP ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε παραχωρήσεις για να επιλύσει έρευνα της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού. Οι ευρωπαϊκοί νομοθέτες διερευνούσαν τη διαχείριση του κύριου λογισμικού της εταιρείας, του Enterprise Resource Planning.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της δανέζικης εταιρείας φαρμάκων Novo Nordisk έκλεισαν με πτώση 2,4%, μετά την ψηφοφορία των μετόχων για αντικατάσταση των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, σε μια αναδιάρθρωση της ηγεσίας της εταιρείας.

Οι επενδυτές στρέφουν επίσης την προσοχή τους στην παγκόσμια οικονομία.

Τα σχόλια αξιωματούχων της Federal Reserve τις τελευταίες εβδομάδες οδήγησαν τις αγορές να αναθεωρήσουν τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οι αγορές αποτίμησαν πιθανότητα 54,4% ότι η Fed δεν θα μειώσει το επιτόκιο στη επόμενη συνεδρίαση. Έναν μήνα πριν, η αγορά εκτιμούσε πιθανότητα 95% για μείωση στο τέλος του έτους.

Πτώση ομολόγων και στερλίνας

Στην Ευρώπη, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων -γνωστά ως gilts- εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή, μετά από αναφορές ότι η κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος έκανε στροφή στην απόφαση για αύξηση του φόρου εισοδήματος, που είχε προγραμματιστεί στο επικείμενο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό. Η απόδοση του δεκαετούς benchmark gilt αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 4,571%.

Οι τιμές των ομολόγων και οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα, συνεπώς η αύξηση των αποδόσεων δείχνει ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Η βρετανική στερλίνα επίσης υποχώρησε έναντι δολαρίου και ευρώ, κατά 0,28% και 0,15% αντίστοιχα.

Εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον στην Ευρώπη, με τη γερμανική ασφαλιστική Allianz να ανακοινώνει τα αποτελέσματά της την Παρασκευή.

Η Allianz δήλωσε ότι κατέγραψε ιστορικά υψηλά αποτελέσματα για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ενισχυμένα από διψήφια αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου. Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 12,6%, φτάνοντας τα 4,4 δισ. ευρώ (5,1 δισ. δολάρια), κυρίως χάρη στη μονάδα Property-Casualty.

Η εταιρεία εκτιμά ότι θα καταγράψει λειτουργικό κέρδος τουλάχιστον 17 δισ. ευρώ φέτος, στο ανώτερο όριο των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρονιάς. Οι μετοχές της Allianz έκλεισαν με άνοδο 1,2%.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της Richemont έκλεισαν με άνοδο 5,9%, αφού η εταιρεία-ιδιοκτήτρια της Cartier ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 14% στο δεύτερο τρίμηνο της χρήσης σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.