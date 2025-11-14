Ρωσία εναντίον ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Γάζα: Η Μόσχα απέναντι στο σχέδιο Τραμπ – Τι αντιπροτείνει

Η ρωσική διπλωματία υπέβαλε προς συζήτηση και διαπραγμάτευση δικό της σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω της πίεσης της Ουάσιγκτον για την υιοθέτηση αμερικανικού κειμένου, που θα ενστερνίζεται το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που συμβουλεύτηκε το ρωσικό κείμενο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Αμερικανοί άρχισαν επίσημα διαπραγματεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη του ΣΑ επί σχεδίου απόφασης που «υποστηρίζει» το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τρίτη εκδοχή του κειμένου, που περιήλθε χθες σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, «χαιρετίζει» πάντα τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» της οποίας υποτίθεται θα ηγείται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και θα είναι όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης», με εντολή ως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2027.

Ακόμη, «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ), για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα για να ασκεί την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος…

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε σε σημείωμά της προς τα άλλα κράτη μέλη του ΣΑ χθες ότι το δικό της σχέδιο είναι «αντιπρόταση», «εμπνευσμένη» από το αμερικανικό.

«Σκοπός του σχεδίου μας είναι να επιτρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει ισορροπημένη, αποδεκτή και ενιαία προσέγγιση για να επιτευχθεί βιώσιμο τέλος των εχθροπραξιών», σύμφωνα με το σημείωμα.

Το ρωσικό σχέδιο ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προτείνει «επιλογές» όσον αφορά τη ΔΔΣ, ενώ δεν αναφέρεται στην «επιτροπή ειρήνης» υπό τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Από τη δική της πλευρά, η μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ άσκησε πίεση να εγκριθεί το δικό της σχέδιο.

«Οι προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια τώρα – καθώς η συμφωνία για την απόφαση τελεί υπό ενεργή διαπραγμάτευση – έχουν σοβαρές, απτές και εντελώς αποφευκτές συνέπειες για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη και παροτρύνουμε το Συμβούλιο (Ασφαλείας) να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη», συνεχίζει το κείμενο, που κάνει λόγο για «ιστορική ευκαιρία να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή» μέσω της «υποστήριξης» του σχεδίου απόφασης.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, βάσει του οποίου κλείστηκε η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς τον περασμένο μήνα, είναι συνημμένη στο αμερικανικό σχέδιο απόφασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν στρατεύματα των ΗΠΑ στη Λωρίδα της Γάζας. Διπλωματικές πηγές λένε ότι η σχεδιαζόμενη ΔΔΣ θα έχει κάπου 20.000 μέλη και για τη συνεισφορά στρατιωτικών διεξάγονται συνομιλίες με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.