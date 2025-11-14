Σήμερα κρίνονται τα ασφαλιστικά μέτρα για την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Πολιτικές εντάσεις για την προδημοσίευση αποσπασμάτων

Την ετυμηγορία του δικαστή, μετά την αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα που υπέβαλε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg κατά του εκδότη, Κώστα Βαξεβάνη, αναμένουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση, καθώς από την σημερινή έκβαση της δικαστικής διένεξης εκτιμάται ότι θα κριθούν τόσο η επικοινωνιακή στρατηγική του εκδοτικού οίκου, όσο και τα επόμενα βήματα προς την κυκλοφορία της «Ιθάκης».

Πάντως, τα μηνύματα που φτάνουν στον εκδοτικό οίκο έχουν δημιουργήσει, κατά πληροφορίες, ένα αίσθημα ευφορίας, καθώς οι παραγγελίες από το ηλεκτρονικό του κατάστημα προκύπτουν μαζικά και από πελάτες πέραν των παραδοσιακών αναγνωστών του, ενώ χιλιάδες αντίτυπα έχουν ζητήσει μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι πασίγνωστη αλυσίδα διακίνησης βιβλίων έχει παραγγείλει ήδη 3.000 αντίτυπα μόνο για την Αθήνα, τη στιγμή που κορυφώνεται η προετοιμασία στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του βιβλίου, στις 3 Δεκεμβρίου.

Η εκδοτική του απήχηση, ωστόσο, αποτελεί ζητούμενο αν θα επηρεαστεί τελικά από τη δημοσίευση αποσπασμάτων στην ιστοσελίδα documento πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, αν και δεν είναι λίγοι, όσοι εκτιμούν ότι η πορεία του είναι προδιαγεγραμμένη και πως οι δυνητικοί αναγνώστες -και αποδέκτες των μηνυμάτων Τσίπρα- θα επιχειρήσουν να το αποκτήσουν.

Την ίδια στιγμή, η Λεωφόρος Αμαλίας δεν ενεπλάκη στη δικαστική διένεξη, στην οποία κατέφυγε ο εκδοτικός οίκος, έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε χθες στις αίθουσες της Ευελπίδων ανάμεσα στα δύο αντιμαχόμενα μέρη, με τον Κώστα Βαξεβάνη να δηλώνει για τον πρώην Πρωθυπουργό πως είναι «πετυχημένο το rebranding του. Αφού καταλήξαμε, εκτός από τον Μητσοτάκη να μας οδηγεί στα δικαστήρια και ο Τσίπρας».

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι, όσοι εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «διαβάζουν» πίσω από τις τελευταίες κινήσεις συγκεκριμένες «πολιτικές σκοπιμότητες», χωρίς να γίνεται σαφές ποιον ή ποιους θα εξυπηρετούσε μια τέτοια ενέργεια, όπως η προδημοσίευση αποσπασμάτων πριν την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου, αν και εκτιμούν ότι στο τέλος της ημέρας όλα όσα έχουν προηγηθεί, θα συμβάλλουν στην ακόμη μεγαλύτερη διαφήμιση του, ιδίως όταν τείνει να εξελιχθεί σε σημαίνον εκδοτικό γεγονός.

Παράλληλα, όμως, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη φάνταζε ως η μοναδική διέξοδος για τον εκδοτικό οίκο, καθώς το υψηλό ενδιαφέρον για τα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα δεν αποκλείεται να πυροδοτούσε και νέο κύμα διαρροών.

Πολύ περισσότερο, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός δεν άφησε τίποτα εκτός της αφήγησης του, όπως εξήγησε στην τελευταία συνέντευξη του, με δεδομένο μάλιστα ότι η εξιστόρηση των γεγονότων καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο της ενεργούς παρουσίας του στην πολιτική σκηνή, φτάνοντας μέχρι τις παρυφές του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, τα μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπειρίες της διακυβέρνησης, οι σχέσεις με εταίρους και δανειστές και ο πραγματικός ρόλος που καθένας διαδραμάτισε στην ελληνική κρίση χρέους, χωρίς να αποκλείεται και η «αποκαθήλωση» ορισμένων εκ των βασικών πρωταγωνιστών, από την σκοπιά του Αλέξη Τσίπρα.

«Γρίφος» οι παρουσίες

Άλλωστε, η βαθιά εξομολογητική διάθεση, όπως υπογραμμίζεται στην οπτική Τσίπρα, έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες την νευρικότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ και καταλήγοντας στην κλιμακούμενη κρίση στην Νέα Αριστερά, όταν ως επτασφράγιστο μυστικό κρατά η Λεωφόρος Αμαλίας τις πολιτικές και μη παρουσίες στην κεντρική εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου.