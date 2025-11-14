Σιάμισιης (Helleniq Energy): EBITDA πάνω από 1 δισ. για 4ο έτος – «Βλέπει» εξωτερικό η Enerwave

Ξεκινά εντός του έτους ο πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος θα ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου στις αγορές καυσίμων των Δυτικών Βαλκανίων και πιθανότατα θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλες όμορες αγορές.

Σε benchmark για την Helleniq Energy έχει εξελιχθεί ο «πήχης» του 1 δισ. ευρώ για την ετήσια συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία, όπως σημείωσε ο CEO του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, στο conference call με αναλυτές. Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για μία επίδοση που όπως όλα δείχνουν θα ξεπεράσει και φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος.

Ειδικά για φέτος, ένα από τα βασικά «κλειδιά» για την επανάληψη του ορόσημου στα συγκρίσιμα EBITDA ήταν η απόφαση της Διοίκησης να επισπεύσει το shut down στο διυλιστήριο της Ελευσίνας την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2025. Απόφαση που αποδείχθηκε πολύ σωστή στρατηγικά, καθώς τότε τα διεθνή περιθώρια διύλισης κινούνταν χαμηλά.

Ακολούθως, η σημαντική βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά το 3ο τρίμηνο -στο υψηλότερο των τελευταίων δύο ετών- σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση της Ελευσίνας και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση συνολικά όλων των διυλιστηρίων του Ομίλου, ενίσχυσε την παραγωγή και οδήγησε σε ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεων προϊόντων, με τη λειτουργική κερδοφορία να ξεπερνά το αντίστοιχο περσινό διάστημα (9μηνο). Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, το επόμενο πρόγραμμα συντήρησης αφορά το διυλιστήρια Ασπροπύργου, το οποίο προγραμματίζεται για το 1ο τρίμηνο του 2026.

Η Enerwave

Αναφορικά με την Enerwave -όπως μετονομάστηκε η Elpedison με τα αποκαλυπτήρια τις νέας εταιρικής ταυτότητας να γίνονται πριν από δύο 24ωρα- σημείωσε πως στόχος είναι ο διπλασιασμός των μεγεθών της εταιρείας. Υπογράμμισε πως σκοπός δεν είναι να γίνει η Νο1 εταιρεία ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, αλλά μία από τις μεγαλύτερες, με πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι τώρα.

«Το επίκεντρο δραστηριοποίησης της εταιρείας θα παραμείνει στην Ελλάδα, ωστόσο αναζητούμε τρόπους να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες στις όμορες αγορές», πρόσθεσε. Ανάλογη αναφορά είχε κάνει την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου ονόματος της εταιρείας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η διεθνής παρουσία της.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα κεφάλαια που θα χρειαστούν για τον διπλασιασμό της Enerwave, τα στελέχη της διοίκησης σημείωσαν ότι δεν θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις για αυτό τον σκοπό. Ο λόγος είναι πως λόγω των δραστηριοτήτων της (θερμοηλεκτρική παραγωγή, energy management, λιανική ρεύματος και αερίου) η ενίσχυση της κερδοφορίας θα προέλθει με λειτουργικές βελτιώσεις.

Πωλήσεις και εμπορία

Όσον αφορά τον τομέα της διύλισης, οι πωλήσεις στο 3ο τρίμηνο κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στη μεγάλη διαθεσιμότητα μονάδων και τα ισχυρά περιθώρια διύλισης, τα οποία οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η διεθνής παρουσία του Ομίλου ενισχύθηκε περαιτέρω, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές επιδόσεις των διυλιστηρίων σε όλη την περιφέρεια.

Στόχος είναι και το τέταρτο τρίμηνο η διαθεσιμότητα των μονάδων να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Στην περίπτωση της εμπορίας, ο Όμιλος το προηγούμενο τρίμηνο κατέγραψε συνεχή βελτίωση της απόδοσης, με αύξηση της κερδοφορίας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες.

Σημαντική αιτία ήταν το γεγονός ότι η εγχώρια κατανάλωση κατέγραψε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ η ισχυρή ζήτηση στις διεθνείς αγορές της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης —λόγω δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα— δημιούργησε επιπλέον εμπορικές ευκαιρίες. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, στις σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται το προσεχές διάστημα είναι η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, με τη μεταφορά των πρώτων ποσοτήτων καυσίμων να αναμένεται προς το τέλος του έτους. Παράλληλα, το γραφείο trading στο Γενεύη βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Διασφαλισμένοι οι «πράσινοι» στόχοι

Η Enerwave και η δραστηριότητα στις ΑΠΕ και τις μπαταρίες (μέσω της Helleniq Renewables) συγκροτούν το τμήμα της «Πράσινης» Ενέργειας του Ομίλου. Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 506 MW, ενώ υπό κατασκευή το πρώτο βιομηχανικό πάρκο μπαταριών για αποθήκευση πράσινης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Όμιλος διαθέτει παρουσία σε 5 χώρες, συνεχίζοντας τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση στις νέες «πράσινες» επενδύσεις που δρομολογεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή έργα πάνω από 300 MW, από τα οποία το 1/3 περίπου θα είναι έτοιμα το αργότερο μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τα στελέχη της διοίκησης σημείωσαν ότι με τα έργα που ήδη βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, είναι ήδη διασφαλισμένη η επίτευξη του στόχου για 1,5 GW το 2028, ενώ το ίδιο ισχύει και για το επόμενο ορόσημο των 2 GW χάρις στα πάρκα που βρίσκονται στο pipeline.

Σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων, ο CEO έκανε μνεία στην είσοδο της ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο (και στην παραχωρησιούχο κοινοπραξία των Energean – Helleniq Energy), υπογραμμίζοντας πως η αμερικανική εταιρεία θα εισφέρει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσφορές που υπέβαλε ο Όμιλος με τη Chevron για τα 4 μπλοκ στην Κρήτη και τη Νότια Πελοπόννησο, τονίζοντας πως η υπογραφή των συμβάσεων με το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.