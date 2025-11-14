Στη Βουλή σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης – Θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη

Σε συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου, που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα με τίτλο «Greece Talks 2025 – The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της “Ώρας του Πρωθυπουργού”.
