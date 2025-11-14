Συνάντηση-Χριστοδουλίδη-Μερτς-στο-Βερολίνο

Με το γερμανό καγκελάριο συναντάται σήμερα ο Κύπριος πρόεδρος. Στην ατζέντα προτεραιότητες κυπριακής προεδρίας της ΕΕ, άμυνα, ευρωτουρκικές σχέσεις και Κυπριακό.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία Ως μια κρίσιμη στιγμή για την προώθησή των κυπριακών προτεραιοτήτων ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την σημερινή συνάντηση του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά την σημερινή συνάντηση ο Κύπριος Πρόεδρος θα παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, όπως η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, η ανθεκτικότητα, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η ενεργειακή διαφοροποίηση, η ενίσχυση των σχέσεων με περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος και η προώθηση του προγράμματος διεύρυνσης.

Ο Κύπριος πρόεδρος θα ακούσει επίσης τις Γερμανικές θέσεις γύρω από τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο Γερμανία θεωρεί ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία.

Ενημέρωση για το ταξίδι Μερτς στην Άγκυρα

Κατά την συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μέρτς αναμένεται να συζητηθούν και οι εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό μετά και την αλλαγή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων και την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν και ενόψει της άφιξης Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου για προετοιμασία της επικείμενης πολυμερούς διάσκεψης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα ευχαριστήσει το Γερμανό Καγκελάριο για την θέση αρχών της Γερμανίας για λύση του Κυπριακού στην βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, για την συμμετοχή της χώρας στην ειρηνευτική δύναμη Κύπρου και για την χρηματοδότηση της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο Κύπριος Πρόεδρος θα υπογραμμίσει επίσης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα των νοτιοανατολικών συνόρων της ΕΕ.» Τέλος ο Κύπριος πρόεδρος θα ζητήσει ενημέρωση από τον καγκελάριο για τα συμπεράσματα του από την επίσκεψη στην Άγκυρα στα τέλη Οκτωβρίου ενώ θα καταγγείλει σύμφωνα με πληροφορίες «τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τουρκίας στην παράκαμψη κυρώσεων προς όφελος της Ρωσίας».

- Deutsche Welle

