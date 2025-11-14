Τέλος εποχής στη Walmart: Αποχωρεί ο CEO – Ποιος αναλαμβάνει

Τον μακροχρόνιο CEO θα διαδεχθεί ο Τζον Φέρνερ την 1η Φεβρουαρίου.

Νέα σελίδα γυρίζει η Walmart, καθώς ο επί σχεδόν 12 χρόνια Διευθύνων Σύμβουλός της, Νταγκ ΜακΜίλον συνταξιοδοτείται στις αρχές του επόμενου έτους και αποχωρεί από το τιμόνι, αφού επέβλεψε τον μετασχηματισμό του κορυφαίου γίγαντα του λιανεμπορίου των ΗΠΑ σε έναν κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τον μακροχρόνιο CEO θα διαδεχθεί ο Τζον Φέρνερ την 1η Φεβρουαρίου.

Ο ΜακΜίλον, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Walmart τον Φεβρουάριο του 2014, θα συνταξιοδοτηθεί επίσημα στις 31 Ιανουαρίου. Θα συνεχίσει να υπηρετεί ως εκτελεστικό στέλεχος της εταιρείας και να εργάζεται στην Walmart ως σύμβουλος έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Ο 51χρονος Φέρνερ είναι επικεφαλής της επιχείρησης στις ΗΠΑ από το 2019. Σε αυτόν τον ρόλο, επιβλέπει περισσότερα από 4.600 καταστήματα και τον μεγαλύτερο τομέα της εταιρείας. Ξεκίνησε στην επιχείρηση το 1993 ως ωρομίσθιος συνεργάτης.

Η ανακοίνωση της μετάβασης στο κορυφαίο πόστο του ισχυρού οργανισμού έρχεται μόλις έξι ημέρες πριν ανακοινωθούν τα εταιρικά αποτελέσματα του τριμήνου. Η μετοχή της Walmart μετρά ράλι 13% φέτος από το κλείσιμο της Πέμπτης, καθώς η εταιρεία αναπτύσσει τις ψηφιακές της υπηρεσίες και κερδίζει περισσότερους καταναλωτές με μεγάλα εισοδήματα.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο 59χρονος MακΜίλον ηγήθηκε του γίγαντα του λιανικού εμπορίου και επέβλεψε την ανάπτυξη της εταιρείας ως ηγέτιδας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπό τον έλεγχό του, η επιχείρηση διέσχισε μια ταραχώδη περίοδο που σημαδεύτηκε από την πανδημία της COVID-19, τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, τον υψηλό πληθωρισμό και τις αλλαγές στους δασμούς.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία της εταιρείας, ο τίτλος της Walmart εκτινάσσεται 300%. ΜακΜίλον και ο Φέρνερ είχαν παρόμοια πορεία προς την κορυφαία θέση στην Walmart. Και οι δύο έχουν περάσει περίπου τρεις δεκαετίες στην Walmart. Και οι δύο ξεκίνησαν ως ωρομίσθιοι συνεργάτες και ανέβηκαν στην ιεραρχία του γίγαντα του λιανικού εμπορίου, υπηρετώντας σε ρόλους merchandising και operating. Και οι δύο διετέλεσαν επίσης διευθύνοντες σύμβουλοι των αποθηκών της, Sam’s Club.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Walmart, Γκρεκ Πένερ, περιέγραψε τον Φέρνερ ως «τον κατάλληλο ηγέτη για να καθοδηγήσει την Walmart στο επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού μας». «Αφού ξεκίνησε ως ωρομίσθιος συνεργάτης και ήταν μαζί μας για πάνω από 30 χρόνια σε μια ποικιλία ηγετικών ρόλων και στους τρεις λειτουργικούς μας τομείς, κατανοεί κάθε διάσταση της επιχείρησής μας – από το τμήμα πωλήσεων έως την παγκόσμια στρατηγική», πρόσθεσε.

«Το να υπηρετώ ως Διευθύνων Σύμβουλος της Walmart ήταν μεγάλη τιμή και είμαι ευγνώμων στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και στην οικογένεια Walton για την ευκαιρία», επεσήμανε ο ΜακΜίλον ενώ πρόσθεσε: «η περιέργεια και η ψηφιακή οξυδέρκεια του Φέρνερ σε συνδυασμό με μια βαθιά δέσμευση για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό μας θα του επιτρέψουν να μας οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο».