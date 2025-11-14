Τράπεζα-Πειραιώς:-Στις-5-Δεκεμβρίου-η-ΓΣ-για-την-απορρόφηση-της-Πειραιώς-holdings

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings A.E. αποφάσισε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Kαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, επί της Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, αίθουσα Aristotle Ι και με τη συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(α) Έγκριση:

(i) της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7–21 και 140 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 και τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύουν

(ii) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών, με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025

(iii) των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς κατά την 31η Μαρτίου 2025, καθώς και τον έλεγχο των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και

(β) Παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, επί της Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, αίθουσα Parthenon και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 11η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:00.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Δεκεμβρίου 2025 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθούν με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, επί της της Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Τ.Κ. 11745, Αθήνα και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Δεκεμβρίου 2025 και τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

*H έκθεση του ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings για την απορρόφηση, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.